Pe scurt: Icoanele realizate în cercurile de pictură din parohii au ajuns în aula Facultății de Teologie din Sibiu. Atelierul face parte din Zilele Șaguniene, care includ pe 30 noiembrie proclamarea locală a canonizării mamei Mitropolitului Andrei Șaguna.

Elevi ai claselor vocaționale de Teologie Ortodoxă de la Liceul „Carol I” din Sibiu și copii din centrele catehetice ale Arhiepiscopiei Sibiului au participat luni, 23 noiembrie 2026, la workshop-ul de pictură „Sfânta Anastasia Șaguna – icoană a mamei creștine”. Evenimentul s-a desfășurat în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, potrivit Mitropoliei Ardealului.

Atelierul a fost organizat de Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Sibiului, prin Departamentul pentru Tineret, în parteneriat cu Liceul „Carol I” și Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna”, cu binecuvântarea lui Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Manifestarea face parte din Zilele Șaguniene 2026, dedicate sărbătorii Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, din 30 noiembrie. La aceeași dată va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Anastasia Șaguna, mama ierarhului.

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Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, despre programul Zilelor Șaguniene, desfășurat între 17 noiembrie și 5 decembrie în șase orașe din Arhiepiscopia Sibiului, cu conferințe, expoziții, lansări de carte și slujbe.

Copiii au adus la facultate icoanele pictate în parohii

Copiii din centrele catehetice participante frecventează cercuri de pictură pentru copii și tineri, între celelalte activități organizate în parohii. Ei sunt coordonați de preoți parohi, profesori de religie sau profesori de la alte discipline școlare. Potrivit organizatorilor, aceste activități i-au apropiat de arta iconografică și le-au stârnit interesul pentru viața și activitatea sfinților reprezentați în icoane.

Workshop-ul a fost precedat de o slujbă de mulțumire în capela Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Soborul de preoți a fost condus de pr. Vasile Dariciuc, coordonatorul Departamentului pentru Tineret al Arhiepiscopiei Sibiului.

Pr. Vasile Dariciuc a vorbit despre credința Anastasiei Șaguna

„Sfânta Anastasia Şaguna este un model de credinţă puternică şi de dragoste jertfelnică. A făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru ca fiii ei să se întoarcă în sânul Bisericii Ortodoxe”, a spus pr. Vasile Dariciuc, coordonatorul Departamentului pentru Tineret.

Preotul a relatat că, în jurul anului 1813, Naum Șaguna, tatăl Sfântului Andrei Șaguna, negustor în localitatea Mișcolț din Ungaria, a dat faliment și, constrâns de împrejurări, a acceptat să treacă la romano-catolicism. Și copiii au fost atrași spre această confesiune, pentru a putea beneficia de educație în școlile catolice.

Potrivit relatării preotului, Anastasia Șaguna a suferit din cauza acestei decizii și s-a rugat pentru întoarcerea copiilor la Biserica Ortodoxă. Cei trei copii, Egreta, Ecaterina și Anastasie, viitorul Mitropolit Andrei, au declarat la maturitate că doresc să revină la Ortodoxie. Mai târziu, Andrei Șaguna a atribuit ceea ce a făcut pentru Biserica din Transilvania credinței, rugăciunii și dragostei mamei sale. Pr. Vasile Dariciuc a amintit și trecerea acesteia în rândul sfinților, în 2025.

În cuvântul adresat participanților luni, 23 noiembrie 2026, preotul a spus: „De aceea, ne-am adunat astăzi aici să o omagiem, să o cinstim, să ne arătăm dragostea şi recunoştinţa faţă de ea şi să o avem ca model în viaţă, pentru că cea mai preţioasă comoară pe care părinţii o pot transmite copiilor lor este credinţa în Dumnezeu. Nu există altă comoară mai preţioasă. Un om cu credinţă în Dumnezeu are şi evlavie, are şi ruşine de oameni, un om lipsit de credinţă în Dumnezeu este un om cu surprize şi te poţi aştepta la orice din partea lui. De aceea, să sădim credinţa creştină şi în sufletele noastre şi în sufletele celor dragi ai noştri ca cea mai preţioasă comoară pe care o putem transmite generaţiilor următoare ”.

În aula facultății, participanții și-au expus lucrările realizate în cercurile de pictură din parohii, au descris tehnicile folosite și au povestit ce au simțit când și-au văzut lucrările finalizate. La final, au primit diplome și daruri din partea Mitropolitului Laurențiu.

FOTO Costin Chesnoiu

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