Doi tineri din Sibiu, un bărbat și o femeie, sunt acuzați că au furat numeroase bunuri dintr-un apartament pe care l-au închiriat pentru două zile, prin platforma Booking, în Alba Iulia. Cei doi ar fi plecat cu televizorul, aparatul de cafea, prosoapele și chiar cu ustensilele de bucătărie. În schimb, proprietarul a găsit pe pat un buchet de flori.

Incidentul s-a petrecut într-un apartament situat pe strada Energiei din Alba Iulia, închiriat în regim hotelier. Proprietarul a descoperit lipsa bunurilor atunci când a mers să verifice locuința după șederea celor doi tineri.

Bărbatul a povestit întreaga întâmplare jurnaliștilor de la Ziarul Unirea.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

„Au rezervat pentru două zile și au furat cât pentru o viață”, a declarat proprietarul apartamentului.

Au luat inclusiv oalele, lingurile și șamponul

Potrivit proprietarului, cei doi tineri nu s-ar fi limitat la obiectele de valoare. Pe lângă televizor și aparatul de cafea, din apartament ar fi dispărut prosoape, linguri, oale și chiar produse de igienă personală.

„Tot ce au prins la mână au luat”, a mai declarat bărbatul pentru publicația din Alba.

Au lăsat flori pe pat. Proprietarul a depus plângere la Poliție

Detaliul neobișnuit al întregii întâmplări este că, înainte de a părăsi apartamentul, cei doi tineri ar fi lăsat un buchet de flori pe patul din locuință.

Proprietarul a depus o plângere la Poliție după ce a descoperit dispariția bunurilor.

Valoarea totală a prejudiciului nu a fost făcută publică. De asemenea, până la momentul relatării incidentului de către presa locală din Alba, nu au fost comunicate informații oficiale din partea polițiștilor cu privire la eventualele măsuri luate în acest caz.

Comentarii