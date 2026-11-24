Pe scurt:
Bărbatul urmărit prin mandat european a fost prezentat unui procuror din Alba Iulia, care a dispus reținerea pentru 24 de ore.
Un bărbat de 32 de ani din Rășinari, urmărit în baza unui mandat european de arestare, a fost identificat și reținut luni, 23 noiembrie 2026, potrivit IPJ Sibiu.
Mandatul a fost pus în aplicare de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu. După reținere, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sibiu l-au prezentat pe bărbat procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.
„Persoana căutată este cercetată de către autoritățile judiciare din Germania pentru comiterea infracțiunii de furt”, a transmis IPJ Sibiu.
Procurorul a emis, tot luni, 23 noiembrie 2026, o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Sibiu.
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