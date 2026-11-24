Pe scurt: Proiectul taxelor locale pentru 2027 din Mediaș propune păstrarea nivelurilor stabilite pentru 2026, o bonificație de 10% pentru anumite impozite plătite anticipat și majorări de până la 500% pentru clădirile neîngrijite. Documentul se află în dezbatere publică.

Impozitele și taxele locale pentru 2027 la Mediaș sunt în dezbatere publică, iar propunerea administrației locale este de a le păstra „la nivelul celor stabilite pentru 2026”. Proiectul publicat de Primăria Mediaș include cotele pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport, bonificațiile pentru plata anticipată, precum și majorările aplicabile anumitor proprietăți.

Raportul de specialitate al Direcției Economice – Serviciul Fiscal Local, înregistrat cu numărul 41.084 din 10 noiembrie 2026, propune spre aprobare Consiliului Local atât impozitele și taxele locale, cât și taxele speciale. Acestea nu sunt prezentate ca măsuri deja adoptate. Documentul precizează că proiectul va fi actualizat dacă în Monitorul Oficial vor apărea noi modificări legislative.

Consiliul Local stabilește cotele procentuale în limitele prevăzute de lege, cuantumul taxelor în sumă fixă, bonificațiile de până la 10% și cotele adiționale. Raportul menționează că acestea din urmă pot ajunge până la 100% față de nivelurile maxime stabilite prin Codul fiscal, în funcție de criterii economice, sociale, geografice, urbanistice și de necesitățile bugetului local.

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Proprietarii de locuințe ar urma să plătească o cotă de 0,097%

Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, proiectul propune o cotă de impozitare de 0,097%, aplicată valorii impozabile. Aceasta se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate cu valoarea pe metru pătrat corespunzătoare tipului clădirii, după care se aplică ajustările prevăzute în document.

Pentru clădirile cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă ori alte materiale rezultate în urma unui tratament termic sau chimic, valoarea impozabilă propusă este de 2.677 lei/mp dacă există cumulativ instalații de apă, canalizare, electricitate și încălzire, respectiv de 1.606 lei/mp în lipsa acestora. Pentru clădirile cu pereți din lemn, piatră naturală, cărămidă nearsă, vălătuci sau alte materiale netratate termic ori chimic, valorile sunt de 803 lei/mp, respectiv 535 lei/mp.

În cazul clădirilor-anexă din beton armat, cărămidă arsă sau alte materiale tratate termic ori chimic, valorile sunt de 535 lei/mp cu instalații și 469 lei/mp fără instalații. Pentru anexele din lemn, piatră naturală, cărămidă nearsă, vălătuci sau alte materiale netratate, sunt prevăzute valori de 335 lei/mp, respectiv 201 lei/mp.

Încăperile de la subsol, demisol sau mansardă, deținute la aceeași adresă și folosite ca locuință, sunt evaluate la 75% din suma aplicabilă clădirii respective. Dacă sunt utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, procentul este de 50%.

Valoarea impozabilă este corectată și în funcție de zona în care se află proprietatea. Pentru Mediaș, localitate de rangul II, coeficienții sunt de 2,40 în zona A, 2,30 în zona B, 2,20 în zona C și 2,10 în zona D. Pentru satul aparținător Ighișul Nou, încadrat la rangul V, zona A, coeficientul este de 1,05.

Suprafața construită desfășurată include suprafețele tuturor nivelurilor, inclusiv balcoanele, logiile, subsolurile și mansardele. Sunt exceptate podurile nefolosite ca locuință, scările și terasele neacoperite. Dacă imobilul nu poate fi măsurat efectiv pe conturul exterior, suprafața se determină prin înmulțirea suprafeței utile cu 1,4.

Proiectul prevede reducerea valorii impozabile cu 15% pentru clădirile cu o vechime între 50 și 100 de ani inclusiv și cu 25% pentru cele de peste 100 de ani, vechimea fiind raportată la 1 ianuarie a anului fiscal. În cazul unei renovări majore, anul terminării clădirii se actualizează la anul recepției lucrărilor dacă valoarea acesteia crește cu cel puțin 50% față de cea de la începutul intervenției. Renovarea majoră presupune obligatoriu intervenții la structura de rezistență și poate include lucrări pentru performanța energetică și calitatea arhitecturală, ambientală și funcțională.

Pentru clădirile nerezidențiale ale persoanelor fizice este propusă cota de 1,3%. Aceasta se aplică valorii dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii cinci ani anteriori anului de referință, valorii finale a lucrărilor pentru clădirile noi construite în acest interval sau valorii din actul de dobândire pentru imobilele cumpărate în aceeași perioadă. Dacă actul nu precizează valoarea, se folosește ultima valoare din evidența fiscală.

Raportul de evaluare trebuie depus până la primul termen de plată. Dacă este depus ulterior, produce efecte de la 1 ianuarie al anului fiscal următor. Atunci când valoarea clădirii nerezidențiale nu poate fi stabilită prin variantele prevăzute în document, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate potrivit regulilor pentru clădirile rezidențiale.

Pentru clădirile cu destinație mixtă, impozitul rezultă din însumarea celui pentru suprafața rezidențială cu cel pentru suprafața nerezidențială. Pentru partea folosită în scop nerezidențial este propusă cota de 1,1%, suprafața fiind indicată prin declarație pe propria răspundere, fără documentele de evaluare cerute clădirilor integral nerezidențiale. Dacă proprietarul nu declară această suprafață, se aplică o cotă de 0,3% asupra valorii impozabile a clădirii. Dacă la adresă este înregistrat un domiciliu fiscal, dar nu se desfășoară activitate economică, impozitul se calculează după regulile pentru locuințe.

Pentru persoanele juridice, cota propusă pentru clădiri este de 1,3%, iar pentru cele utilizate în activități agricole, de 0,4%. Dacă proprietarul nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii cinci ani anteriori anului de referință, documentul prevede o cotă de 5%. Taxa pe clădiri se stabilește în condiții similare impozitului pe clădiri.

Valoarea luată în calcul pentru firme este cea de la 31 decembrie a anului anterior. Aceasta poate fi ultima valoare din evidențele fiscale, valoarea dintr-un raport de evaluare autorizat, valoarea finală a lucrărilor pentru clădirile noi sau cea din actul de transfer al proprietății. Pentru leasingul financiar este prevăzută valoarea din raportul de evaluare, iar pentru clădirile pentru care se datorează taxă, valoarea din contabilitatea proprietarului, comunicată concesionarului, locatarului ori titularului dreptului de administrare sau de folosință.

Peste cotele de bază, proiectul propune cote adiționale de 50% pentru clădirile nerezidențiale utilizate în agricultură și pentru clădirile nereevaluate aflate în proprietatea sau deținute de persoane juridice. Pentru celelalte clădiri reevaluate ale persoanelor juridice, cota adițională propusă este de 30%.

Pentru clădirile neîngrijite, încadrate potrivit regulamentului elaborat de Direcția Arhitect Șef, impozitul ar urma să fie majorat cu 100% la prima aplicare a măsurii. Pentru clădirile la care impozitul este majorat a doua oară sau ulterior, majorarea propusă este de 500%.

Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, și despre proiectul taxelor locale pentru 2027 din municipiul Sibiu, care prevede impozite majorate cu 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite.

La Mediaș, pentru terenurile intravilane înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosință decât „terenuri cu construcții”, este propusă o cotă adițională de 50%, atât pentru persoane fizice, cât și juridice. Pentru terenurile extravilane, cota adițională este de 20%. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă ar urma să aibă o cotă adițională de 10%.

Calculul impozitului pe teren se face potrivit categoriei de folosință și amplasării în intravilan sau extravilan, valorile fiind prevăzute în anexa proiectului. Pentru mijloacele de transport, documentul prevede calculul în funcție de capacitatea cilindrică, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiuni cu suma corespunzătoare din anexă.

Pentru anumite vehicule grele de marfă, raportul menționează indexarea anuală în funcție de cursul euro din prima zi lucrătoare a lunii octombrie și de nivelurile minime din directiva europeană aplicabilă. Cursul indicat în document, comunicat pe site-urile ministerelor de resort, este de 5,2788 lei pentru un euro.

Persoanele fizice care achită integral, până la 31 martie 2027, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenurile intravilane și impozitul pe mijloacele de transport ar urma să beneficieze de o bonificație de 10% pentru plata anticipată. Facilitatea este propusă pentru contribuabilii care au mai mult de o tranșă de plată.

Impozitul pe clădiri se achită în două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Dacă impozitul anual este de cel mult 50 de lei, se plătește integral la primul termen. Pentru mai multe clădiri deținute în aceeași unitate administrativ-teritorială, pragul se raportează la impozitul cumulat. Întârzierile atrag majorări potrivit legii.

Dobândirea, construirea, înstrăinarea, extinderea, îmbunătățirea, demolarea, distrugerea sau alte modificări ale unei clădiri, inclusiv schimbarea integrală ori parțială a folosinței, trebuie declarate fiscal în 30 de zile. Obligația îi privește și pe cei care beneficiază de scutiri sau reduceri. Depunerea peste termen ori nedepunerea declarațiilor constituie contravenții și se sancționează cu amendă.

Pentru contractele de concesiune, închiriere, administrare sau folosință mai lungi de un an, taxa pe clădiri se plătește în două rate, la 31 martie și 30 septembrie. Pentru contractele mai lungi de o lună, dar de cel mult un an, plata se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare. Suma se repartizează egal pe luni, cu rotunjire la leu, iar diferențele de rotunjire au termen de plată în prima lună.

Proiectul include și taxele pentru certificate, avize și autorizații, reclamă și publicitate, autorizarea ori vizarea anuală a activităților de alimentație publică, folosirea domeniului public, chirii pentru spații cu altă destinație și taxe speciale. Anexa cuprinde și limitele amenzilor. Pentru spectacole de teatru, balet, operă, operetă, concerte filarmonice sau alte manifestări muzicale, filme la cinematograf, circ și competiții sportive interne ori internaționale, este propus un impozit de 2%. Pentru celelalte manifestări artistice, cota este de 5%.

Administrația motivează cotele adiționale prin păstrarea unui nivel al fiscalității comparabil cu anii anteriori, predictibilitatea taxelor, finanțarea serviciilor publice și actualizarea masei impozabile în raport cu piața imobiliară locală. Sunt invocate și considerente economice, sociale și necesități ale bugetului local.

Documentul propune acordarea facilităților fiscale prevăzute de Codul fiscal pentru clădiri, terenuri, mijloace de transport și alte taxe. Totodată, creanțele fiscale restante mai mici de 40 de lei, aflate în sold la 31 decembrie, ar urma să fie anulate dacă debitorul nu figurează cu bunuri urmăribile sau cu spații și terenuri închiriate, concesionate ori date în folosință.

Primăria propune publicarea trimestrială pe site a listei persoanelor juridice cu obligații fiscale restante și a sumelor datorate, cu menținerea pentru 2027 a plafonului aprobat prin HCL nr. 108/2026. Separat, ar urma să fie publicată trimestrial și lista persoanelor juridice care și-au declarat și achitat la scadență obligațiile fiscale și nu au restanțe.

Cheltuielile minimale de executare silită propuse sunt de 11 lei, în sarcina debitorului pentru care a început procedura. Proiectul mai prevede stabilirea taxelor practicate în anul fiscal 2027 de Clubul Sportiv Municipal Mediaș, potrivit anexei nr. 2 a raportului.

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