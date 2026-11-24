Fosta platformă industrială a societății Independența SA de pe strada Ștefan cel Mare se pregătește pentru o schimbare radicală de profil. O companie sibiană a cerut acordul de mediu pentru construirea unui centru de date.

Compania DUO ENERGOSUN S.R.L., cu sediul la Mediaș, a depus oficial solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru construirea unui centru de date pe un teren de aproape cinci hectare, în baza unui contract de superficie în valoare de 750.000 de euro, semnat pe o perioadă de 40 de ani.

Centru de date pe strada Ștefan cel Mare

Proiectul vizează dezvoltarea unor hale cu infrastructură tehnologică destinată stocării și procesării datelor pe strada Ștefan cel Mare, la numărul 154. Conform anunțului de mediu din 18 noiembrie 2026, publicat pe site-ul Primăriei Sibiu, investiția propusă include, pe lângă centrul de date propriu-zis, construirea unei stații de transformare, amenajarea unui drum de acces și a unei parcări, realizarea branșamentelor la utilități, precum și împrejmuirea terenului.

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„SC DUO ENERGOSUN S.R.L., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire hale cu infrastructură tehnologică (centru de date), stație de transformare, amenajare drum de acces și parcare, branșamente utilități și împrejmuire teren, propus a fi amplasat în Sibiu, strada Ștefan cel Mare, nr. 154”, se arată în anunț.

Un centru de date este o facilitate fizică specializată care găzduiește sisteme informatice critice, precum servere de mare capacitate, echipamente de stocare și rețele de telecomunicații, utilizate de companii sau instituții pentru a procesa, stoca și distribui volume mari de informații digitale. Deoarece aceste echipamente funcționează neîntrerupt, 24 de ore din 24, și generează o cantitate considerabilă de căldură, astfel de centre au nevoie de sisteme avansate de răcire, securitate fizică și cibernetică strictă, dar și de o alimentare cu energie electrică puternică și constantă, motiv pentru care proiectul de la Sibiu include și o stație de transformare proprie.

Acord de 750.000 euro pe 40 de ani

Pentru a putea ridica centrul de date, compania DUO ENERGOSUN S.R.L. nu a cumpărat terenul, ci a încheiat cu proprietarul, Independența SA, o înțelegere pe termen lung. Mai exact, firma a primit dreptul de a construi și de a folosi suprafața de aproape cinci hectare (49.254 de metri pătrați) timp de 40 de ani, în schimbul sumei totale de 750.000 de euro. Potrivit datelor comunicate Bursei de Valori București pe 9 februarie 2026, acordul de superficie, aprobat de acționarii Independența SA în decembrie 2025, include și o perioadă de grație de până la doi ani la începutul contractului.

Persoanele interesate să consulte documentația tehnică a proiectului propus pe strada Ștefan cel Mare o pot face la sediul Direcției Județene de Mediu Sibiu, de pe strada Hipodromului nr. 2A, sau la sediul DUO ENERGOSUN S.R.L. din Mediaș, pe strada Păcii nr. 8. Programul de consultare este stabilit de luni până joi, între orele 08:00 și 16:30, respectiv vinerea, între orele 08:00 și 14:00, iar observațiile publicului sunt primite zilnic la sediul autorității de mediu.

Astfel de centre sunt încă destul de rare în Sibiu. Până acum, singurul centru de date privat din oraș care oferă servicii companiilor este cel de pe strada Reconstrucției, operat de firma Comway. Restul sunt folosite exclusiv de instituțiile statului: Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) are un astfel de centru în Sibiu din 2022, iar Primăria a semnat în primăvara acestui an un contract de peste un milion de euro pentru a-și moderniza și extinde propriul sistem informatic.

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