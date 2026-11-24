Cinci bănci — CEC Bank, BCR, UniCredit Bank, BRD – Groupe Société Générale și Exim Banca Românească — au pierdut la Curtea de Apel București cererile de suspendare a executării amenzilor aplicate de Consiliul Concurenței în dosarul privind stabilirea ROBOR, potrivit Economica.net. Ultimele două hotărâri, în cazul BRD și Exim Banca Românească, au fost pronunțate luni, 23 noiembrie, scrie publicația. Informația apare și la Profit.ro, care precizează, citând surse proprii, că instanța ar fi respins cererile ca inadmisibile.

Respingerea cererilor de suspendare nu înseamnă că instanța a stabilit definitiv legalitatea amenzilor. Acestea se judecă separat, în procesele pe fond, în care băncile contestă decizia autorității de concurență, subliniază Economica.net. Hotărârile privind suspendarea pot fi atacate cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Pe portalul instanțelor, portal.just.ro, nu am putut identifica public, după numele băncilor, dosarele exacte și dispozitivul integral al celor cinci hotărâri; în unele cauze de pe rolul Curții de Apel București reclamantul apare anonimizat.

Consiliul Concurenței a anunțat pe 7 iunie 2026 că a sancționat zece bănci cu amenzi totale de 3,73 miliarde de lei, echivalentul a circa 710 milioane de euro, pentru încălcarea regulilor de concurență prin coordonarea comportamentului în procedura de fixing a ROBOR, potrivit comunicatului oficial. Amenzile celor cinci bănci care au pierdut, deocamdată, cererile de suspendare sunt, conform aceluiași comunicat: BCR – 577,36 milioane de lei, UniCredit Bank – 431,03 milioane de lei, BRD – 412,47 milioane de lei, CEC Bank – 332,98 milioane de lei și Exim Banca Românească – 96,49 milioane de lei, în total circa 1,85 miliarde de lei.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Celelalte bănci sancționate sunt Banca Transilvania (inclusiv amenda de 85,03 milioane de lei pentru fapta realizată de OTP Bank România, preluată după fuziune), Raiffeisen Bank, ING Bank, Libra Internet Bank și Banca Comercială Intesa Sanpaolo România. Toate cele zece instituții au contestat decizia pe fond, potrivit Economica.net.

Autoritatea de concurență a reținut că, în perioada de fixing, băncile și-ar fi coordonat cotațiile prin schimb de informații confidențiale și strategice, deși cotațiile ferme ar fi trebuit să fie independente. Băncile resping acuzațiile și susțin că au respectat mecanismul de fixing ROBID/ROBOR stabilit și supravegheat de Banca Națională a României, iar transparența reciprocă a cotațiilor ar fi o caracteristică a acestui mecanism, nu dovada unei înțelegeri anticoncurențiale, scrie Economica.net.

Europarlamentarul și avocatul Gheorghe Piperea afirmă, citat de Economica.net, că cele cinci bănci „au de dat circa 1,8 miliarde de lei statului și pot fi deja executate silit”. El mai spune că aceste bănci ar trebui „să modifice de îndată mecanismul de calculare a Robor în toate contractele pe lei cu dobândă variabilă” aflate în derulare, că modificarea „ar putea duce la scăderea ratei lunare a clienților prin eliminarea a 1-2 puncte procentuale din Robor” și că actualii sau foștii clienți ar putea cere despăgubiri pentru această diferență. Aceste afirmații îi aparțin lui Piperea; nu sunt confirmate, în această formă, de Consiliul Concurenței sau de o hotărâre judecătorească pe fond.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a spus săptămâna trecută, când erau judecate primele cereri de suspendare, că băncile care au pierdut trebuie să plătească amenda și să prezinte, până la sfârșitul lunii noiembrie, un plan de conformare privind modul de cotare a ROBOR, potrivit Profit.ro.

Citește și: Amenzi uriașe pentru 10 bănci din România: Consiliul Concurenței le-a sancționat cu 3,7 miliarde de lei pentru manipularea ROBOR și Băncile n-au putut bloca investigația ROBOR: Consiliul Concurenței câștigă în instanță

Comentarii