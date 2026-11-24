Pe scurt:
Sudul și estul Transilvaniei se află printre zonele vizate de vântul puternic. La munte, o parte dintre avertizări se prelungesc până miercuri dimineață, la ora 08:00.
Administrația Națională de Meteorologie a emis marți, 24 noiembrie 2026, mai multe avertizări Cod galben de ninsori viscolite și vânt puternic, cu rafale care vor ajunge la 90 km/h în zonele montane, potrivit Mediafax.
Prima atenționare vizează Carpații Meridionali, Carpații Orientali și Munții Apuseni și este valabilă până marți, 24 noiembrie 2026, la ora 20:00. În aceste zone va ninge slab, iar vântul va sufla cu viteze de 60–90 km/h, viscolind ninsoarea.
Județul Sibiu se află, de asemenea, sub incidența avertizărilor emise de meteorologi. Până marți, 24 noiembrie, la ora 20:00, în sudul și estul Transilvaniei sunt prognozate intensificări ale vântului, cu rafale de 50–70 km/h. În zona montană a județului Sibiu, inclusă în Carpații Meridionali, sunt așteptate ninsori slabe și rafale de 60–90 km/h, care vor viscoli zăpada.
Tot până marți, 24 noiembrie 2026, la ora 20:00, un Cod galben de intensificări ale vântului este valabil în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul și estul Transilvaniei, precum și în vestul Moldovei. Rafalele vor avea viteze de 50–70 km/h.
În intervalul cuprins între marți, 24 noiembrie 2026, ora 20:00, și miercuri, 25 noiembrie 2026, ora 08:00, în Carpații Orientali și estul Carpaților Meridionali va continua să ningă slab. Vântul va avea intensificări de 60–90 km/h și va viscoli ninsoarea.
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