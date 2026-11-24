Pe scurt: Cine acceptă comasarea și unde rămâne primăria? Dezbaterea reformei teritoriale aduce avertismente despre referendumuri, iar reprezentantul comunelor din Sibiu cere respectarea voinței cetățenilor.

80% dintre primarii de municipii vor ca localitățile din zonele metropolitane să fie integrate în orașe, a declarat Lia Olguța Vasilescu la o dezbatere organizată de Comisia pentru administrație publică din Camera Deputaților. Subiectul a fost discutat la nivelul Asociației Municipiilor din România (AMR), potrivit Economica.net.

Vasilescu a explicat că, în ultimii ani, o parte importantă a populației din marile orașe s-a mutat în comunele limitrofe, incluse în zonele metropolitane. Locuitorii plătesc acolo taxele și impozitele locale, dar continuă să beneficieze de serviciile și subvențiile municipiilor, inclusiv pentru transport public și sănătate. În același timp, orașele nu se mai pot dezvolta din cauza lipsei terenurilor disponibile.

„Am auzit un singur primar care a spus că nu ar dori să preia comunele din jurul localităţii sale. Foarte puţini primari au spus că şi-ar dori să preia două sau trei localităţi, din cinci-şase, câte sunt în zona metropolitană. Majoritatea dintre primari, în proporţie de 80%, au spus că şi-ar dori ca zonele metropolitane să fie integrate în oraşe”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

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Ea a atras atenția și asupra orientării viitorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene către proiecte regionale. „Din punctul nostru de vedere, ar trebui să se meargă pe regiunile de dezvoltare, aşa cum le cunoaştem noi, împărţite pe ADR-uri în acest moment, pentru că ele funcţionează deja foarte bine, de ani de zile. Nu au fost niciun fel de sincope”, a afirmat Vasilescu.

Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, despre opiniile primarilor din cinci localități sibiene care și-ar putea pierde statutul de oraș. Tema reorganizării administrativ-teritoriale, readusă în discuție de PSD, împarte opiniile edililor din județ.

Referendumurile și adoptarea reformei prin ordonanță ridică obiecții

Directorul general al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), Sorin Munteanu, a susținut necesitatea reorganizării administrativ-teritoriale, dar a avertizat că adoptarea acesteia prin ordonanță de urgență ar putea reprezenta o vulnerabilitate.

„Nu ştim cum se va justifica urgenţa, atâta timp cât efectele se vor întâmpla peste doi ani. Ne temem să nu fie declarată neconstituţională, din acest punct de vedere. Probabil ar fi mai corectă o iniţiativă legislativă pe tema acestei reorganizări”, a precizat el.

Munteanu a amintit că validarea referendumului presupune participarea a cel puțin 30% dintre cei înscriși pe listele permanente. În opinia sa, organizarea referendumurilor va îngreuna comasările voluntare, inclusiv din cauza disputelor privind numele noii localități și sediul primăriei.

„Nu ştiu ce se va întâmpla dacă se va uni comuna X cu comuna Y şi primarii vor decide că se va numi X. Probabil cei din Y nu vor vota această comasare. Dacă primarii vor decide că primăria va fi în comuna Y, nu vor vota cei din comuna X. Pentru că de ce ar trebui să se deplaseze dânşii atât de mult? Suntem, cumva, neîncrezători în realizarea comasării voluntare şi mi-e să nu începem un proces care să nu aibă finalitate”, a spus Sorin Munteanu.

Primarul orașului Videle, Cornel Gogan, reprezentant al Asociației Orașelor din România (AOR), a afirmat că reforma este necesară, însă reorganizarea trebuie să țină cont de particularitățile localităților. El a amintit că 32 de orașe din România au statut de stațiune și a dat exemplul orașului Borsec, cu 2.580 de locuitori, care riscă să fie retrogradat. Potrivit acestuia, o asemenea schimbare ar afecta dezvoltarea turismului din România.

„Consider că nu este corect ca acele localităţi care se pot susţine financiar să vină la oraşe sau să se comaseze. Avem un exemplu: comuna Nanov, care este lângă municipiul Alexandria, care are resurse financiare şi are aproximativ 2.000 de locuitori. Nu trebuie să forţăm aceste comune”, a spus Cornel Gogan.

Primarul a avertizat și asupra riscului unui vot negativ la referendumurile pentru comasare. El a propus crearea unor funcții de viceprimar pentru localitățile care intră în componența unor unități administrativ-teritoriale mai mari.

„Un primar care va ajunge viceprimar de oraş cred că va fi interesat să treacă referendumul. Altfel, vor bloca. Am discutat în ultima lună cu foarte mulţi primari din judeţul Teleorman şi toţi refuză să susţină acest referendum”, a afirmat Cornel Gogan.

Valentin Ivan cere consultarea cetățenilor și reformarea finanțelor locale

Valentin-Dumitru-Ioan Ivan, președintele filialei Sibiu a Asociației Comunelor din România, și-a exprimat susținerea pentru reorganizare, dar numai în baza unor referendumuri locale.

„Cel mai important lucru este să măsurăm care este voinţa cetăţeanului în acest proces. Acest lucru nu este un moft al ACoR, ci o reglementare a Cartei europene a autonomiei locale şi ţinem cu tărie ca acest proces de consultare a populaţiei să fie foarte serios pus în aplicare”, a precizat el.

Potrivit lui Ivan, reforma statului ar trebui să includă și reducerea numărului de parlamentari la 300, în conformitate cu rezultatul referendumului din 2009.

Reprezentantul comunelor din Sibiu a pledat pentru creșterea capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale și pentru reformarea sistemului finanțelor publice locale, astfel încât acestea să își poată spori capacitatea de autofinanțare.

El a susținut și dezvoltarea cooperării între comunități prin consorții administrative și Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI). Aceste forme de asociere pot contribui, în opinia sa, la reducerea cheltuielilor și la îmbunătățirea serviciilor publice, cu respectarea autonomiei locale.

Valentin Ivan a menționat că, în 2022, cele 2.862 de comune din România au cheltuit pentru funcționare 1,8% din PIB. El a mai afirmat că datoria publică a tuturor comunelor reprezintă 2,25% din datoria publică a României.

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