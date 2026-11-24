Pe scurt: Incidentul ar fi avut loc în timp ce agentul de securitate era în serviciu. Polițiștii cercetează o presupusă agresiune pornită de la un conflict spontan.

Un agent de securitate în vârstă de 37 de ani, din Bungard, a fost reținut luni, 23 noiembrie 2026, de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu, fiind cercetat pentru purtare abuzivă. Bărbatul ar fi agresat fizic un sibian de 48 de ani, potrivit IPJ Sibiu.

Din investigațiile polițiștilor a rezultat că incidentul s-ar fi petrecut în 8 noiembrie 2026, în jurul orei 07:00, în apropierea unui local de pe strada Oituz din municipiul Sibiu.

La momentul presupusei agresiuni, bărbatul de 37 de ani și-ar fi exercitat atribuțiile de serviciu ca agent de securitate al unei societăți specializate de pază și protecție. Agresiunea ar fi avut loc pe fondul unui conflict spontan cu bărbatul de 48 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu.

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Potrivit surselor Ora de Sibiu, agentul de pază l-ar fi lovit cu palma în lateralul capului și cu pumnul în zona feței. Aceleași surse au declarat că bărbatul agresat s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice.

„În baza materialului probator administrat în cauză, polițiștii au dispus față de bărbatul în vârstă de 37 de ani măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore.”, a transmis IPJ Sibiu.

Cercetările pentru purtare abuzivă sunt continuate de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Persoanele cercetate beneficiază, pe întreg parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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