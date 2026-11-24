Cel puțin 25 de persoane sunt ținute ostatice marți seara într-un supermarket din orașul columbian Cartagena, după ce un atac asupra unei mașini blindate care transporta bani s-a transformat într-o criză cu ostatici, a anunțat președintele Columbiei, Abelardo De La Espriella, potrivit Agerpres, care citează Reuters.

Cinci femei în vârstă care erau reținute au fost deja eliberate. Președintele a vorbit inițial despre 25 de persoane captive, iar într-o altă declarație a menționat 30 de persoane răpite, dintre care cinci eliberate, relatează Știrile ProTV.

Cum a început

Incidentul a pornit când un grup a încercat să preia controlul asupra unei mașini blindate care transporta bani de la un mall. Operatorii camerelor de supraveghere au alertat poliția prin butonul de panică, a spus De La Espriella.

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Atacatorii „nu au avut altă opțiune decât să se adăpostească într-unul dintre magazine”, a explicat președintele. Imagini Reuters arată militari și polițiști înarmați adunați în fața unui supermarket Exito din cartierul La Castellana.

Forțe speciale mobilizate

Șeful statului a precizat că toate capacitățile forțelor de securitate au fost mobilizate, inclusiv unitățile speciale. Aeroportul Rafael Núñez din Cartagena a suspendat temporar aterizările, pentru că armata a folosit una dintre piste. Zborurile au fost reluate după aproximativ 45 de minute.

Imagini apărute pe rețelele sociale arătau câțiva oameni îngenuncheați lângă ferestrele magazinului, cu mâinile aparent legate. Reuters nu a putut verifica independent aceste imagini.

Grupul Éxito a transmis că protejarea vieților și a siguranței oamenilor este prioritatea sa și că urmează îndrumările autorităților.

Cartagena, în special centrul său istoric colonial, este o destinație turistică populară atât pentru columbieni, cât și pentru turiștii străini.

Foto: AFP

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