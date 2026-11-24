Pe scurt: Actori machiați, mașini similare și filmări nocturne ar fi fost folosite pentru a fabrica o presupusă întâlnire secretă. Cinci fotografii au ajuns pe o rețea de socializare înaintea primului tur.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus marți, 24 noiembrie 2026, trimiterea în judecată a cinci persoane acuzate că au fabricat și distribuit imagini false despre doi candidați la Președinția României, cu scopul de a influența votul alegătorilor în mai 2025, potrivit Mediafax.

Inculpații, cu vârste cuprinse între 26 și 53 de ani, sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și participație improprie în forma instigării la comiterea infracțiunii de comunicare de informații false.

Gruparea ar fi folosit actori pentru a fabrica o întâlnire secretă

Anchetatorii susțin că gruparea a fost constituită în martie 2025 și urmărea să creeze un material video care să sugereze existența unei întâlniri secrete între doi candidați la alegerile prezidențiale și un general în rezervă.

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Potrivit procurorilor, în aprilie 2025, membrii grupării au finanțat și produs materialul video, sub coordonarea inculpatului în vârstă de 53 de ani. Aceștia au închiriat spațiul destinat filmărilor și ar fi apelat la serviciile unor actori, ale unui costumier și ale unui machior.

Actorii au fost machiați profesionist, astfel încât să semene cât mai bine cu persoanele pe care le interpretau. Au fost utilizate și autoturisme de același tip cu cele folosite de persoanele reale.

Filmările au fost realizate noaptea, de la distanță și în condiții de lumină redusă. Materialul video a fost editat ulterior, prin aplicarea unor imagini ale fețelor persoanelor reale.

Cinci fotografii au fost publicate înaintea primului tur al alegerilor

La 1 mai 2025, cu trei zile înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale, cinci fotografii extrase și prelucrate din materialul video au fost publicate pe o rețea de socializare.

Conform procurorilor, inculpații au determinat o persoană implicată în procesul electoral să publice imaginile primite prin e-mail, fără ca aceasta să știe că erau false. DIICOT susține că distribuirea fotografiilor a pus în pericol securitatea națională prin influențarea votului alegătorilor.

Fotografiile au fost publicate pe Facebook de Elena Lasconi.

În mai 2026, DIICOT a confirmat că investighează cazul fotografiilor publicate de Elena Lasconi la 1 mai 2025, care sugerau o întâlnire secretă între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informații (SRI).

Toți trei au contestat autenticitatea imaginilor, iar Nicușor Dan și Victor Ponta au depus plângeri penale.

Procurorii precizează că trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei penale și sesizarea instanței, fără a aduce atingere prezumției de nevinovăție a inculpaților. Dosarul penal a fost transmis Curții de Apel București.

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