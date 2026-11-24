Pe scurt: FC Inter Sibiu organizează un concurs pentru suporteri, cu o minge semnată de jucătorii echipei drept premiu. Primii doi participanți care identifică fotbalistul ascuns într-o imagine vor ajunge pe teren, în pauza meciului cu CSO Băicoi.

Inter Sibiu organizează un concurs în care suporterii pot câștiga o minge semnată de jucătorii echipei. Clubul a anunțat regulile marți, 24 noiembrie 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Pentru a participa, fanii trebuie să identifice jucătorul ascuns în imaginea concursului și să scrie răspunsul în comentariile postării. „Recunoști jucătorul ascuns din imagine? Lasă-ne răspunsul în comentarii!”, este invitația adresată de club suporterilor.

La următoarea etapă a concursului vor ajunge primii doi suporteri care ghicesc jucătorul. Aceștia vor fi invitați pe teren vineri, 27 noiembrie 2026, în pauza meciului dintre Inter Sibiu și CSO Băicoi.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Calificarea prin răspunsul din comentarii nu aduce automat premiul. Cei doi participanți vor avea de trecut o probă pe teren: să șuteze la poartă de la mare distanță.

În comentariile de la postare, suporterii au propus mai multe nume, între care Ionuț Bărculeț, Tudor Neamțiu, Victor Barbat, Sebastian Ritivoi și Ionuț Stoica. Acestea sunt răspunsurile participanților, nu un rezultat anunțat al concursului.

Mingea semnată de echipă îi va reveni celui care câștigă proba de pe teren. „Câștigătorul provocării va primi mingea semnată de echipa noastră.”, au precizat cei de la Inter Sibiu.

Comentarii