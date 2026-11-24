Pe scurt: Un meniu de la Casa Capșa, păstrat din decembrie 1918 și semnat de participanții la un prânz în onoarea Delegației din Ardeal, se numără printre piesele expuse la Sibiu.

Fotografii, manuscrise, scrisori și obiecte memoriale care au aparținut lui Iuliu Maniu, Ionel Pop și Alexandru Vaida-Voevod vor fi expuse la Muzeul de Istorie „Casa Altemberger” din Sibiu.

Vernisajul expoziției temporare „Personalități transilvănene ale Marii Uniri: Iuliu Maniu, Ionel Pop și Alexandru Vaida-Voevod” este programat pentru 1 decembrie 2026, de la ora 12:00, potrivit Muzeului Național Brukenthal.

Expoziția prezintă semnificația istorică a momentului 1 Decembrie 1918 prin acțiunea politică și contribuția celor trei personalități transilvănene la înfăptuirea Marii Uniri. Alături de bunurile care le-au aparținut, publicul va putea vedea portrete și mărturii fotografice ale perioadei.

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Un meniu din 1918, cu semnăturile participanților, este expus în premieră

Printre obiectele prezentate publicului în premieră se află meniul prânzului de la Casa Capșa din 7 decembrie 1918, organizat la București de Cercul Comerțului, Finanțelor și Industriei în onoarea Delegației din Ardeal. Pe verso sunt păstrate semnăturile în creion ale participanților, printre care Aurel Vlad, Miron Cristea, Alexandru Vaida-Voevod și Vasile Goldiș.

Expoziția include fotografii realizate de Samoilă Mârza cu ocazia Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, precum și imagini surprinse de Emil Fischer în timpul vizitei generalului Henri Mathias Berthelot la Sibiu, în ianuarie 1919.

O parte a exponatelor documentează și împrejurimile Sibiului în perioada Unirii.

„Vizitatorii vor descoperi inclusiv contextul regional al Marii Uniri, prin intermediul unor mărturii vizuale care surprind atmosfera și realitățile Mărginimii Sibiului în preajma anului 1918”, a transmis Muzeul Național Brukenthal.

Curatoriată de muzeograful Andreea Corca, expoziția reunește bunuri din colecții private și din patrimoniul public al unor muzee, case memoriale și biblioteci din Transilvania. Numeroase piese se află în proprietatea colecționarului sibian Alexandru Bârsan.

Muzeul Național Brukenthal organizează expoziția în parteneriat cu Arhivele Naționale ale României – Serviciul Județean Sibiu, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, Casa Memorială „Iuliu Maniu” din Bădăcin, județul Sălaj, Complexul Național Muzeal ASTRA, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și Gama.

Vernisajul este urmat de o ceremonie la bustul lui Iuliu Maniu

După deschiderea expoziției, în curtea Muzeului de Istorie „Casa Altemberger” va avea loc o ceremonie de depunere de coroane de flori la bustul lui Iuliu Maniu. Ceremonia se va încheia cu momentul artistic „Din file de istorie, în glasuri de copii”, cu participarea corului de copii SEMPLICE, din cadrul Școlii Gimnaziale „Nicole Iorga” din Sibiu, coordonat de profesoara Simona Manea.

Expoziția va putea fi vizitată la Muzeul de Istorie „Casa Altemberger” în perioada 1 decembrie 2026–1 februarie 2027. Programul de vizitare este de miercuri până duminică, între orele 09:00 și 17:00.

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