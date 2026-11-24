În spatele decorului de poveste de la Art Hotel din Sibiu se află doi tineri și o mică florărie locală. Cristina Pavel și Paul, de la Florador Sibiu, au transformat hotelul într-o lume desprinsă din poveștile de iarnă, cu elemente inspirate din turta dulce, ornamente supradimensionate și zeci de detalii realizate manual. Au muncit ore în șir, au încercat, au greșit și au luat-o de la capăt, pentru a transforma o idee îndrăzneață într-un decor care să le amintească oamenilor de magia Crăciunului.

Nu au avut în spate o fabrică de decorațiuni, un atelier uriaș sau o echipă de zeci de oameni. Au fost doar ei doi, cu multă imaginație și dorința de a construi ceva diferit. Din mica lor florărie din Sibiu, Cristina și Paul au pornit un proiect care a ajuns să schimbe atmosfera Art Hotel.

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„Totul a început cu o idee care părea puțin prea mare pentru doi oameni: să transformăm Art Hotel din Sibiu într-o lume desprinsă din poveștile de iarnă. O casă de turtă dulce în care Crăciunul să nu fie doar un decor, ci o stare”, povestește Cristina Pavel.

Cei doi nu și-au dorit încă un decor de Crăciun, asemănător celor întâlnite peste tot. Au vrut ceva cu personalitate, ceva care să-i facă pe oameni să se oprească și să privească, nu doar să scoată telefonul pentru o fotografie.

„Ne-am dorit ceva care să aibă suflet. Și am știut de la început că nu puteam ajunge acolo alegând calea cea mai ușoară. Așa că am început să facem. Bucată cu bucată. Fiecare element, fiecare ornament, fiecare detaliu care avea să alcătuiască această mică lume imaginară”, spune Cristina.

Doi oameni, o florărie mică și o idee mare

Decorul a fost realizat manual, de la primele forme până la ultimele finisaje. Fiecare element a trebuit gândit și adaptat spațiului hotelului, iar procesul nu a fost întotdeauna simplu.

Au fost materiale întinse peste tot, idei schimbate pe parcurs, încercări și momente în care proiectul părea prea mare pentru resursele pe care le aveau la dispoziție. „Uneori am lucrat cu entuziasm, alteori cu oboseală. Au fost încercări, greșeli și începuturi reluate. Și a existat, inevitabil, întrebarea aceea: «Oare chiar o să reușim?»”, povestește tânăra.

Pentru un proiect de asemenea dimensiuni, cei doi au trebuit să găsească soluții atât pentru partea creativă, cât și pentru cea practică. Elementele trebuiau să arate bine, să se potrivească între ele, să poată fi montate și să se integreze în arhitectura hotelului.

„Pentru noi, cea mai importantă provocare a fost să obținem un aspect unitar din foarte multe elemente realizate individual. Ne-am dorit ca fiecare piesă să aibă personalitate, dar ca întregul decor să spună aceeași poveste”, explică Cristina.

„Nu am vrut doar să decorăm un hotel. Am vrut să construim un sentiment”

Pentru Cristina și Paul, proiectul de la Art Hotel înseamnă mai mult decât o amenajare de Crăciun. Cei doi au vrut să creeze un loc în care oamenii să-și amintească de bucuria simplă a sărbătorilor din copilărie.

Ea spune că și-ar dori ca oamenii să privească decorul cu aceeași curiozitate cu care descopereau, în copilărie, lucrurile noi. „Ne-am dorit ca oamenii să zâmbească înainte să înceapă să fotografieze. Să se oprească, să privească detaliile și să se întrebe cine le-a făcut, iar răspunsul să fie aproape neverosimil de simplu: doi oameni, într-o mică florărie din Sibiu”, spune Cristina.

Tânăra crede că tocmai lucrurile realizate cu răbdare și cu mâinile proprii au o valoare aparte într-o lume în care aproape orice poate fi obținut imediat. „Poate că acesta este noul lux. Nu perfecțiunea și nici opulența, ci timpul pe care cineva a ales să îl dăruiască unui lucru”, spune aceasta.

Visul Cristinei, devenit proiectul lor comun

În spatele Florador se află și o poveste personală. Cristina a descoperit pasiunea pentru flori în urmă cu mulți ani, când a lucrat într-o florărie. Atunci a apărut și visul de a avea propriul magazin.

Viața a dus-o însă și pe alte drumuri, iar planul a rămas o vreme în așteptare. Nu a fost abandonat niciodată. „Cu mulți ani în urmă, am lucrat într-o florărie și m-am îndrăgostit complet de această lume. Multă vreme, să am propria florărie a fost visul meu. Apoi au venit alte oportunități, viața a mers înainte și, undeva pe drum, am pus visul deoparte, dar nu a dispărut niciodată”, mărturisește Cristina.

Apoi l-a cunoscut pe Paul, iar visul ei a început să devină unul comun. Astăzi, cei doi împart nu doar munca din florărie, ci și toate provocările care vin odată cu o afacere construită de la zero.

Cristina vorbește cu recunoștință despre partenerul ei, care i-a fost alături inclusiv în zilele în care lucrurile nu mergeau conform planului. „Paul a cărat cutii, a mutat mobilier, mi-a ascultat toate ideile nebunești, a rezolvat probleme, m-a liniștit în momentele de panică și a sărbătorit fiecare reușită. A crezut în visul nostru chiar și în zilele în care eu nu mai eram atât de sigură”, spune ea.



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