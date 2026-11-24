Pe scurt: Românii care au drum în Grecia sunt sfătuiți să își verifice rezervările și programul curselor. Ambasada de la Atena și Consulatul de la Salonic au linii telefonice pentru asistență și urgențe.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Grecia, unde miercuri, 25 noiembrie 2026, și joi, 26 noiembrie 2026, este programată o grevă generală, însoțită de manifestații în Atena și în alte orașe, potrivit Mediafax.

Protestele ar putea afecta transportul maritim, aerian, feroviar și rutier. Românii care se află în Grecia, tranzitează țara sau intenționează să călătorească în cele două zile sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale și să își verifice din timp rezervările.

Navele rămân în porturi, iar zborurile pot avea întârzieri

Potrivit informațiilor transmise de Confederația Maritimă Panelenă, navele vor rămâne andocate în porturi pe durata grevei. Călătorii pot verifica eventualele perturbări ale traficului maritim pe site-ul autorităților portuare din Grecia.

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Sunt posibile și modificări ale orarelor de zbor, precum și întârzieri ale curselor operate pe aeroporturile elene. Greva ar putea afecta, de asemenea, circulația trenurilor și traficul rutier.

Românii pot cere asistență la Atena și Salonic

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României la Atena la numerele +30 210 672 8875 și +30 210 672 8879 sau Consulatul General al României la Salonic la +30 231 034 0088.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate în regim de permanență.

Pentru situații dificile, speciale sau cu caracter de urgență, românii au la dispoziție numărul +30 697 899 6222 al Ambasadei României la Atena și numărul +30 690 647 9076 al Consulatului General al României la Salonic.

MAE recomandă consultarea, înainte de plecare, a informațiilor și alertelor de călătorie publicate pe site-ul instituției, precum și pe paginile Ambasadei României la Atena și Consulatului General al României la Salonic.

Românii sunt încurajați să utilizeze și aplicația pentru telefoane mobile „Călătorește informat”, care oferă informații și recomandări utile pentru deplasările în străinătate.

Celor care au planificate deplasări în Grecia pe 25 și 26 noiembrie, MAE le recomandă să verifice în prealabil disponibilitatea mijloacelor de transport și eventualele modificări ale programului curselor.

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