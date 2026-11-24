Inginerii Aumovio din Sibiu, Iași și Timișoara au lucrat la Automotive RCNet, un nou concept de rețea prin care toate componentele electronice ale unei mașini pot „vorbi” între ele, indiferent de arhitectura vehiculului. Tehnologia a fost prezentată de compania germană ca o soluție pentru așa-numitele vehicule definite de software.

Potrivit comunicatului transmis de Aumovio, echipele din România contribuie activ la dezvoltarea și implementarea acestui serviciu de comunicare. Sibiul găzduiește unul dintre cele patru centre de cercetare-dezvoltare ale companiei din țară și una dintre cele două fabrici, condusă din februarie de dr. Liviu Bălan, directorul general al Aumovio România.

Ce face, concret, Automotive RCNet

O mașină modernă are zeci de unități electronice care trebuie să comunice: computerele centrale, unitățile de control pe zone, modulele care primesc și trimit semnale, senzorii și actuatoarele care mișcă efectiv geamurile, scaunele sau trapa. Automotive RCNet le leagă pe toate printr-un concept comun de rețea, de la un capăt la altul.

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Diferența față de sistemele clasice este că rețeaua funcționează ca un serviciu de comunicare, nu ca un schimb de semnale individuale. Tehnologia nu depinde de un anumit tip de magistrală de date și merge atât pe Ethernet, cât și pe CAN sau LIN, standardele folosite azi în industria auto.

Producătorii auto pot alege unde rulează fiecare funcție: pe computerele de mare performanță ale mașinii, pe unitățile de control zonale sau direct pe modulele de intrare-ieșire, în funcție de cost și de performanța dorită.

Uși, geamuri, scaune și climatizare

Primele aplicații vizează funcțiile de confort din habitaclu: uși, geamuri, scaune, climatizare și sistemele de acoperiș. Compania spune că demonstrațiile de până acum au validat comunicarea completă între toate nivelurile arhitecturii, de la computerul central până la ultimul senzor.

Pentru constructorii auto, miza este una economică: mai puțin efort de integrare, software care poate fi refolosit de la un model la altul și o gestionare mai simplă a platformelor și a generațiilor de vehicule.

Standard deschis, inclusiv în China

Aumovio lucrează cu Elektrobit și Vector la un standard deschis, independent de furnizor, pentru dispozitivele mecatronice inteligente din industria auto. În China, compania este printre inițiatorii unui standard Automotive RCNet lansat împreună cu Asociația Producătorilor de Automobile din China (CAAM), constructori auto, furnizori de componente și producători de semiconductori.

Comunicatul mai menționează protocolul Remote Control Protocol (RCP), aflat în dezvoltare în cadrul Open Alliance, pe care Aumovio îl consideră complementar tehnologiei sale. Compania vrea să extindă RCNet și rețeaua de parteneri în perioada următoare.

Fosta Continental, un angajator important la Sibiu

Aumovio s-a desprins din grupul Continental în septembrie 2025, preluând divizia Automotive, după ce noul nume a fost anunțat la Auto Shanghai. La Sibiu, compania are atât producție, cât și cercetare-dezvoltare, iar în ultimul an a trecut și prin valuri de disponibilizări care au îngrijorat angajații.

Compania este și cel mai mare cofinanțator al programelor de studiu din noul campus dual al ULBS, inaugurat în octombrie, unde se pregătesc viitorii ingineri ai industriei auto din județ.

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