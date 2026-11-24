Conferințele misionar-pastorale de toamnă din Arhiepiscopia Sibiului au loc între 24 și 26 noiembrie, la Făgăraș, Brașov și Sibiu, pe tema „Femeia creștină, între tradiția Bisericii și provocările de azi”. La Sibiu, conferința se desfășoară joi, 26 noiembrie, de la ora 10:00, la Facultatea de Teologie „Sf. Ier. Andrei Șaguna”.
Întâlnirile fac parte din Zilele Șaguniene și sunt organizate în contextul Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar: mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame, potrivit Mitropoliei Ardealului.
Unde și când au loc conferințele
Toate conferințele încep la ora 10:00 și sunt transmise online. Invitat la toate trei este Dr. Virgiliu Gheorghe.
- Marți, 24 noiembrie, Făgăraș: la sediul Protopopiatului Făgăraș;
- Miercuri, 25 noiembrie, Brașov: la Biserica „Sf. Nicolae” din Șcheii Brașovului;
- Joi, 26 noiembrie, Sibiu: în Aula Mitropolit Ioan Mețianu a Facultății de Teologie „Sf. Ier. Andrei Șaguna”.
Prezentare de carte la Sibiu
Programul conferinței de la Sibiu include și prezentarea volumului „Români de seamă din Viena de altădată (1863-1918)”. Alături de Dr. Virgiliu Gheorghe, invitat este PC Pr. Prof. Dr. Nicolae Dura, din Viena.
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