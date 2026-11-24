Societățile și ceilalți profesioniști înregistrați la Registrul Comerțului care nu și-au actualizat obiectul de activitate potrivit clasificării CAEN Rev. 3 mai au la dispoziție câteva luni pentru efectuarea acestei operațiuni. Termenul a fost prelungit până la 1 aprilie 2027, iar în perioada de tranziție sunt acceptate atât vechea, cât și noua versiune a clasificării activităților economice.

Precizările sunt făcute de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, în informarea privind activitatea instituției în primele zece luni ale anului 2026.

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Actualizarea codurilor CAEN a generat un volum important de solicitări, care s-a reflectat în numărul cererilor aflate în lucru la instituție.

Termenul inițial a fost 25 septembrie 2026

Potrivit raportului, termenul stabilit inițial pentru actualizarea obiectului de activitate era 25 septembrie 2026, conform Hotărârii Guvernului nr. 284/2025.

Ulterior, prin HG nr. 788/2026, perioada de tranziție a fost prelungită cu șase luni.

„Actualizarea obiectului de activitate potrivit CAEN Rev. 3 pentru firmele care nu au procedat până în prezent la această operațiune poate fi realizată până la data de 1 aprilie 2027”, precizează Oficiul Registrului Comerțului Sibiu.

Instituția subliniază că termenul inițial nu era considerat de legiuitor un termen de decădere.

Ambele versiuni CAEN sunt valabile în perioada de tranziție

O altă precizare importantă privește utilizarea codurilor CAEN în documentele firmelor.

„Până la data de 1 aprilie 2027, este valabilă atât versiunea CAEN Rev. 3, cât și versiunea CAEN Rev. 2”, se arată în raport.

Această perioadă de tranziție permite firmelor care nu au efectuat încă actualizarea să parcurgă procedura în intervalul suplimentar acordat.

Actualizarea clasificării este distinctă de alte modificări ale datelor societății și nu trebuie confundată cu obligația de majorare a capitalului social, pentru care instituția indică un alt termen.

Mii de modificări înregistrate la Sibiu

Volumul de activitate al Registrului Comerțului Sibiu a crescut semnificativ în 2026.

În perioada 1 ianuarie – 31 octombrie au fost înregistrate 15.399 de mențiuni, cu 15,76% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025.

Instituția explică faptul că numărul ridicat al cererilor aflate în lucru s-a acumulat inclusiv în contextul termenului inițial pentru actualizarea codurilor CAEN.

ORCT Sibiu anticipează că modificările legislative vor continua să genereze un volum mare de operațiuni și în anul 2027.

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