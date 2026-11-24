Încasările nete ale Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu au ajuns la aproape 6,44 miliarde de lei în primele zece luni din 2026, cu peste o jumătate de miliard de lei mai mult decât în perioada similară a anului trecut. Cele mai importante creșteri procentuale dintre principalele impozite evidențiate de instituție au fost înregistrate la TVA și impozitul pe profit.

Datele sunt prezentate în raportul AJFP Sibiu pentru Colegiul Prefectural, care compară rezultatele înregistrate în perioada ianuarie–octombrie 2026 cu cele din aceeași perioadă a anului 2025.

Potrivit documentului, încasările nete, fără operațiunile vamale, au totalizat 6.439,70 milioane de lei. Suma este cu 532,01 milioane de lei mai mare decât anul trecut, reprezentând o creștere de 9,01%.

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Încasările brute, exclusiv operațiunile vamale, au ajuns la 6.622,22 milioane de lei, în creștere cu 9,41%.

TVA și impozitul pe profit, creșteri de peste 17%

Una dintre cele mai importante evoluții a fost înregistrată la taxa pe valoarea adăugată.

Încasările din TVA au ajuns la 1.737,48 milioane de lei, cu 18,17% mai mult decât în perioada similară din 2025.

Și impozitul pe profit a adus mai mulți bani la buget. În primele zece luni ale anului, încasările din această sursă au totalizat 537,59 milioane de lei, în creștere cu 17,40%.

În schimb, categoria altor venituri fiscale a înregistrat o scădere de 8,97%, până la 352,57 milioane de lei.

Evoluțiile nu au fost, așadar, uniforme la nivelul tuturor categoriilor de venituri.

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Mai mulți bani pentru bugetul de stat și sănătate

Raportul arată că veniturile nete au crescut la nivelul tuturor componentelor bugetare principale.

Încasările aferente bugetului de stat au fost cu 313,98 milioane de lei mai mari decât anul trecut, ceea ce reprezintă un avans de 11,02%.

La bugetul asigurărilor sociale de sănătate, creșterea a fost de 12,74%, respectiv 128,55 milioane de lei.

Cea mai mare majorare procentuală a fost înregistrată la bugetul asigurărilor pentru șomaj, unde încasările au crescut cu 20,27%.

În total, încasările bugetului general consolidat, incluzând operațiunile vamale, au ajuns la 6.669,13 milioane de lei, cu 8,86% mai mult decât în perioada de comparație.

Restituirile de TVA au crescut cu aproape 26%

În paralel cu majorarea încasărilor, administrația fiscală a restituit contribuabililor sume mai mari reprezentând TVA.

Restituirile au ajuns la 182,52 milioane de lei, în creștere cu 25,87% față de anul precedent.

AJFP Sibiu evidențiază și faptul că ritmul de creștere a încasărilor nete, de 9,01%, a fost superior celui al sumelor declarate de contribuabili, de 8,34%.

Instituția interpretează această diferență drept un indiciu al îmbunătățirii colectării.

Cifrele reprezintă sumele administrate și colectate de AJFP Sibiu, nu valoarea veniturilor rămase la dispoziția bugetelor locale din județ.

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