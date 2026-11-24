Comunitatea sibiană este invitată să se mobilizeze pentru copiii născuți prematur. Cea de-a cincea ediție a Galei Caritabile „Dăm startul în viață” va avea loc vineri, 27 noiembrie, de la ora 18:00, la Royal Ball Room by Hilton Sibiu. Organizatorii și-au propus să strângă 25.000 de euro pentru achiziționarea de aparatură medicală destinată Secției de Neonatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

După cinci ani de la prima ediție, evenimentul revine la cauza pentru care a fost inițiat: sprijinirea copiilor născuți prematur și a echipelor medicale care îi îngrijesc.

Aparatură medicală pentru cei mai mici pacienți ai spitalului

Printre echipamentele de care Secția de Neonatologie are nevoie se numără un aparat de cardiometrie electrică, un monitor hemodinamic non-invaziv care permite monitorizarea funcției cardiovasculare a nou-născuților.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

De asemenea, fondurile strânse vor contribui la achiziționarea de injectomate, dispozitive necesare pentru administrarea precisă și controlată a medicamentelor și soluțiilor perfuzabile.

Pentru copiii veniți pe lume înainte de termen, disponibilitatea aparaturii medicale adecvate este esențială în procesul de îngrijire.

„Ne întoarcem, după cinci ani, acolo de unde a început totul. Prima ediție a galei a fost dedicată copiilor născuți prematur, iar anul acesta simțim că este momentul să revenim și să ne unim din nou forțele pentru ei. Ne dorim să aducem împreună oameni și companii care cred că implicarea fiecăruia poate schimba ceva. Dincolo de suma pe care ne propunem să o strângem, vorbim despre șanse la viață, despre copii, despre părinți și despre medicii care au nevoie de aparatura potrivită pentru a-și face meseria. Fiecare contribuție contează”, transmit organizatorii.

Licitații caritabile și momente artistice. Participarea costă 350 de lei

Evenimentul va reuni antreprenori, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai comunității locale, dar și sibieni care doresc să contribuie la dotarea secției spitalului județean.

Programul serii va include licitații caritabile, momente artistice susținute de artiști locali, invitați speciali și un meniu festiv.

Taxa de participare este de 350 de lei de persoană, iar ținuta recomandată este elegantă, de gală.

Cei care doresc să susțină inițiativa o pot face atât prin participarea la eveniment, cât și prin implicarea în calitate de parteneri.

Informații suplimentare pot fi obținute de la Liliana Tempean, coordonatorul proiectului, la numărul de telefon 0746 937 154 sau la adresa de e-mail liliana.tempean@yahoo.com.

Comentarii