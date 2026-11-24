Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit luni, printr-un recurs în interesul legii, că indemnizația pentru creșterea copilului, în cazul persoanelor cu venituri din drepturi de proprietate intelectuală, se calculează fără deducerea forfetară de 40% folosită la impozitul pe venit. Decizia nr. 15 din 23 noiembrie 2026, pronunțată în dosarul nr. 1225/1/2026, admite sesizarea Colegiului de conducere al Curții de Apel Iași.

Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii a interpretat art. 2 alin. (2) teza întâi și art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

În dispozitiv, Înalta Curte stabilește că, „în cazul persoanelor care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la determinarea bazei de calcul al indemnizației pentru creșterea copilului se scad impozitul pe venit și, după caz, contribuțiile sociale obligatorii datorate potrivit legii, fără ca deducerea forfetară de 40% utilizată, potrivit art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, la determinarea venitului net fiscal, să fie aplicată și la determinarea bazei indemnizației”.

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Practic, cota de 40% rămâne o regulă fiscală, folosită doar la calculul venitului net impozabil. La stabilirea indemnizației, baza pornește de la veniturile realizate, din care se scad impozitul și, dacă este cazul, contribuțiile sociale obligatorii. Decizia îi poate viza, de exemplu, pe jurnaliști, scriitori, fotografi sau artiști care obțin venituri din drepturi de autor și poate duce la sume mai mari decât în interpretarea care scădea și această cotă din baza indemnizației.

Regulile generale de acordare rămân neschimbate. Conform OUG nr. 111/2010, indemnizația lunară este de 85% din media veniturilor nete realizate în 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului, nu poate fi mai mică decât 2,5 indicatori sociali de referință și nu poate depăși 8.500 de lei.

Potrivit art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă, dezlegarea este obligatorie pentru instanțe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Comunicatul Înaltei Curți precizează că decizia va fi publicată după redactarea considerentelor și după semnare. Motivarea integrală nu a fost încă făcută publică.

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