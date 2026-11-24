La Păltiniș e ger, iar la Păltiniș Arena tunurile de zăpadă sunt deja în funcțiune și pârtia are zăpadă. La stația meteorologică ANM Păltiniș, temperatura era de -8,3 grade Celsius la ora 12:00. Pentru Carpații Meridionali este în vigoare un cod galben de ninsori viscolite. Păltiniș Arena se deschide pentru public sâmbătă, 28 noiembrie, iar vineri, 27 noiembrie, are loc concursul Slalom Paralel Special.

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▶ Vezi pagina acestui video: Imagini cu iarna de la Păltiniș. Pârtiile au deja ceva zăpadă — VIDEO 3

La Păltiniș Arena, tunurile sunt pornite

Imaginile filmate de Ora de Sibiu, marți, 24 noiembrie, la ora 10:54, la Păltiniș Arena, arată pârtia acoperită de zăpadă, cu brazi încărcați pe versant. La baza instalației, lângă Școala de Ski & Snowboard, Kinder Land și clădirea Diamond, tunurile de zăpadă funcționează. Telescaunul e gol, iar pe pârtie aproape că nu e nimeni. Pe drumul de urcare, carosabilul e umed și curățat, cu zăpadă pe margini și ceață pe versant.

Ceață de zăpadă artificială la Păltiniș Arena, cu un tun înghețat, un stâlp de teleschi și un utilaj pe versant, marți, 24 noiembrie.

Cum e vremea și ce anunță ANM

Stația ANM Păltiniș, aflată la 1.453 de metri altitudine, a raportat la ora 12:00 o temperatură de -8,3 grade Celsius, vânt slab din sud-vest, de 1,3 metri pe secundă (circa 5 km/h), cer parțial noros, presiune de 852,0 milibari și umezeală relativă de 84%, potrivit buletinului „Starea vremii – România”. La observația de la ora 09:00, temperatura era de -8,8 grade.

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În buletinul de la ora 12:00, ANM nu a publicat grosimea stratului de zăpadă la Păltiniș. În aceeași listă apar însă măsurători de strat la alte stații de munte, între care 20 de centimetri la Bâlea Lac și 5 centimetri la Parâng, ambele la ora 08:00.

Pentru Carpații Meridionali, din care fac parte și Munții Cindrel, cu stațiunea Păltiniș, este în vigoare o atenționare cod galben de ninsori viscolite, valabilă marți, 24 noiembrie, între orele 10:00 și 20:00. ANM anunță ninsoare slabă, dar vânt cu intensificări de 60–90 km/h, care poate viscoli ninsoarea. În același interval, un al doilea cod galben vizează intensificări ale vântului, cu rafale de 50–70 km/h, în sudul și estul Transilvaniei, deci și în județul Sibiu.

Codul portocaliu de viscol puternic, valabil până marți la ora 10:00 la altitudini de peste 1.700 de metri în Carpații Meridionali și de Curbură, a expirat. Stația de la Păltiniș este sub acest prag de altitudine.

Potrivit prognozei ANM pentru intervalul 24 noiembrie, ora 08:00 – 25 noiembrie, ora 08:00, la munte sunt așteptate ninsori slabe. De la ora 20:00 până miercuri la ora 08:00, un nou cod galben de ninsori viscolite rămâne valabil doar în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, nu și în vestul masivului, unde se află Păltinișul. În noaptea de miercuri spre joi, aceeași prognoză anunță ninsori predominant în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, cu un strat de zăpadă în jurul a 5 centimetri.

Pârtie acoperită de zăpadă la Păltiniș Arena, cu telescaunul gol și brazii încărcați, marți, 24 noiembrie.

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▶ Vezi pagina acestui video: Imagini cu iarna de la Păltiniș. Pârtiile au deja ceva zăpadă — VIDEO 4

La pârtia Oncești, deschiderea depinde încă de vreme. „Ne trebuie minimum 20 de centimetri, dar în primul rând ne trebuie să înghețe foarte bine. Duminică au fost 4–5 grade în Păltiniș, așa că pământul încă nu este înghețat. Dacă temperaturile se mențin scăzute, o să pornim tunurile și o să mărim stratul de zăpadă”, a explicat luni Nicole Boța, pentru Ora de Sibiu. Deocamdată nu există o dată estimată de deschidere.

Când se va schia

Păltiniș Arena se deschide pentru public sâmbătă, 28 noiembrie, așa cum anunță operatorul. Vineri, 27 noiembrie, are loc concursul Slalom Paralel Special. Schiorii vor avea acolo la dispoziție pârtia Arena, iar dacă temperaturile rămân scăzute, ar putea fi deschise încă două trasee, cu un weekend prelungit până pe 1 Decembrie. Marți, în imaginile filmate de Ora de Sibiu, tunurile de la baza instalației erau deja în funcțiune.

Până la ora redactării, Consiliul Județean Sibiu, societatea Drumuri și Poduri SA Sibiu, IPJ Sibiu și ISU Sibiu nu au publicat un bilanț oficial privind starea DJ 106A, drumul de acces în stațiune. În imaginile filmate de Ora de Sibiu, carosabilul este umed și curățat, cu zăpadă pe margini.

Drumul de urcare spre Păltiniș, umed și curățat, cu zăpadă pe margini, în dimineața de 24 noiembrie.

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