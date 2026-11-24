Pe scurt: CSȘ HC Sibiu întâlnește LPS Cluj Napoca joi, 26 noiembrie 2026, de la ora 15:00, la Sala Transilvania. Echipa sibiană abordează partida din postura de lider și urmărește a șaptea victorie.

CSȘ HC Sibiu urmărește a șaptea victorie în partida cu LPS Cluj Napoca, potrivit anunțului publicat de Handbal Club Sibiu.

Meciul este programat joi, 26 noiembrie 2026, de la ora 15:00, la Sala Transilvania din Sibiu.

Partida contează pentru etapa a VII-a a Campionatului Național U17, Seria F. Juniorii sibieni au câștigat toate cele șase meciuri disputate până acum și ocupă prima poziție în clasament.

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Echipa sibiană este pe primul loc. ”Căutăm a șasptea victorie din actualul sezon”, transmite clubul.

Oaspeții de la LPS Cluj Napoca ocupă ultima poziție în clasament. Sibienii își propun să continue parcursul fără greșeală și să-și consolideze primul loc, abordând întâlnirea cu seriozitate și concentrare.

În runda precedentă Sibiul s-a impus în deplasare cu 33-26 în fața celor de la CSȘ ODORHEIU SECUIESC.

Întâlnirea cu LPS Cluj Napoca are loc la Sala Transilvania, iar clubul îi invită pe suporteri în tribune pentru a-i susține pe tinerii handbaliști sibieni.

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