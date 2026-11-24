Pe scurt:
CSȘ HC Sibiu întâlnește LPS Cluj Napoca joi, 26 noiembrie 2026, de la ora 15:00, la Sala Transilvania. Echipa sibiană abordează partida din postura de lider și urmărește a șaptea victorie.
CSȘ HC Sibiu urmărește a șaptea victorie în partida cu LPS Cluj Napoca, potrivit anunțului publicat de Handbal Club Sibiu.
Meciul este programat joi, 26 noiembrie 2026, de la ora 15:00, la Sala Transilvania din Sibiu.
Partida contează pentru etapa a VII-a a Campionatului Național U17, Seria F. Juniorii sibieni au câștigat toate cele șase meciuri disputate până acum și ocupă prima poziție în clasament.
Echipa sibiană este pe primul loc. ”Căutăm a șasptea victorie din actualul sezon”, transmite clubul.
Oaspeții de la LPS Cluj Napoca ocupă ultima poziție în clasament. Sibienii își propun să continue parcursul fără greșeală și să-și consolideze primul loc, abordând întâlnirea cu seriozitate și concentrare.
În runda precedentă Sibiul s-a impus în deplasare cu 33-26 în fața celor de la CSȘ ODORHEIU SECUIESC.
Întâlnirea cu LPS Cluj Napoca are loc la Sala Transilvania, iar clubul îi invită pe suporteri în tribune pentru a-i susține pe tinerii handbaliști sibieni.
Comentarii
Ultima oră
- Din tribună, direct pe gazon: Inter Sibiu pregătește o provocare pentru suporteri în pauza meciului de vineri acum 5 minute
- Juniorii de la CSȘ HC Sibiu, de neoprit în campionat: joi joacă pentru a șaptea victorie consecutivă acum 12 minute
- Trotinetă electrică de 1.000 de euro, furată din scara unui bloc din Sibiu: polițiștii au prins doi suspecți și au recuperat-o acum 40 de minute
- Eleganță cu glugă – cum a devenit cagula din tricot cel mai cool accesoriu al iernii? acum 3 ore
- Key District Barber Lounge din Sibiu: locul unde tunsul devine o experiență. Atmosferă vintage, servicii premium și respect pentru fiecare client acum 3 ore