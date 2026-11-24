Prefectul județului Sibiu, Florian Giubega, vrea să schimbe modul în care se desfășoară ședințele Colegiului Prefectural. Acesta își dorește întâlniri mai operative, cu mai puține prezentări formale și mai mult accent pe problemele reale ale comunităților și pe colaborarea dintre instituții. Propunerea vine după ce, în cadrul unor ședințe, prezentările elaborate au făcut ca participanții să își piardă interesul și răbdarea.

Florian Giubega a vorbit despre schimbările pe care le pregătește marți, în conferința de presă organizată după ședința Colegiului Prefectural.

Noul prefect spune că își dorește ca aceste întâlniri să nu mai fie dominate de rapoarte și prezentări formale, ci să devină un cadru în care instituțiile să discute concret problemele județului și să identifice soluții.

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„Îmi doresc tare mult să fim mult mai operativi, mult mai eficienți, să tratăm cu mult mai mare atenție problemele pe care le avem la nivel de comunitate. […] Vreau să tratăm și să schimbăm cadrul ședinței Colegiului Prefectural în mai multă operativitate, în mai puțină formalitate, dar mai multă atenție spre implicare și spre colaborare interinstituțională”, a declarat Florian Giubega.

Prefectul vrea să verifice în teren rapoartele instituțiilor

În cadrul conferinței de presă, prefectul a fost întrebat și cum verifică dacă informațiile și rapoartele prezentate de instituții în cadrul Colegiului Prefectural reflectă realitatea din teren.

Florian Giubega a fost de acord că verificarea datelor este importantă și a amintit că, încă de la depunerea jurământului, și-a propus să aibă o activitate intensă în teritoriu.

„Perfect de acord. Tocmai din acest motiv, încă de la depunerea jurământului, am spus că voi fi un prefect care va merge pe teritoriu”, a afirmat acesta.

Prin această abordare, prefectul își propune să aibă o imagine mai clară asupra problemelor din județ, nu doar prin intermediul documentelor și raportărilor transmise de instituțiile publice.

Schimbarea modului de desfășurare a ședințelor Colegiului Prefectural ar urma să pună accent pe eficiență, responsabilitate și colaborare între instituții, astfel încât întâlnirile să producă rezultate concrete pentru comunitățile din județul Sibiu.

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