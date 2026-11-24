Trei persoane din județul Sibiu, între care un minor de 17 ani, au fost reținute marți, 24 noiembrie 2026, fiind cercetate pentru furt calificat.

Polițiștii susțin că acestea ar fi încercat să plece dintr-un hipermarket din Blaj, județul Alba, cu produse alimentare și de igienă în valoare de aproape 2.000 de lei, fără să le achite.

Este vorba despre un tânăr de 17 ani și doi bărbați de 20 și 27 de ani, toți din județul Sibiu. Potrivit surselor Ora de Sibiu, suspecții sunt domiciliați în localitățile Mediaș și Blăjel. Aceștia au fost opriți în trafic după ce polițiștii din județul Alba le-au transmis colegilor semnalmentele autoturismului.

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Potrivit cercetărilor, incidentul s-ar fi petrecut în seara zilei de 23 noiembrie. Cei trei ar fi luat de pe rafturile magazinului mai multe produse alimentare și de igienă personală, în valoare totală de 1.966 de lei, pe care le-ar fi pus într-un cărucior. Ulterior, ar fi trecut de casele de marcat fără să achite produsele.

Au abandonat căruciorul și au fugit

Cei trei ar fi fost observați de agentul de pază al hipermarketului din Blaj. În acel moment, aceștia ar fi abandonat căruciorul în care se aflau produsele și ar fi fugit.

Polițiștii au început verificările, iar suspecții au fost identificați ulterior în județul Sibiu de polițiștii rutieri din municipiul Mediaș.

În urma controlului autoturismului cu care aceștia se deplasau, oamenii legii au găsit și alte bunuri pentru care cei trei nu ar fi putut justifica proveniența.

Valoarea acestora a fost estimată la aproximativ 3.700 de lei. Bunurile au fost ridicate de polițiști pentru stabilirea provenienței și clarificarea situației de fapt.

Reținuți pentru 24 de ore

Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au dispus, în 24 noiembrie, reținerea celor trei pentru o perioadă de 24 de ore.

Aceștia urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările continuă pentru furt calificat, polițiștii urmărind să stabilească întreaga activitate infracțională a celor trei persoane.

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