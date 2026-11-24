Un proiect de Ordonanță a Guvernului, publicat de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), ar face obligatorie acreditarea, o dată la cinci ani, și pentru cabinetele de medicină de familie, cabinetele stomatologice, cabinetele din ambulatoriul de specialitate și laboratoare. Organizațiile medicilor avertizează că taxele și formalitățile de acreditare s-ar putea traduce în consultații mai scumpe, cozi mai lungi și cabinete închise, mai ales la sat.

Proiectul a fost pus în transparență decizională pe 16 noiembrie 2026. Observațiile pot fi transmise până joi, 26 noiembrie, ora 14:00, potrivit anunțului instituției. Nota de fundamentare și textul proiectului sunt publicate pe site-ul ANMCS. Prevederile nu sunt în vigoare: devin obligatorii doar dacă ordonanța este adoptată și publicată în Monitorul Oficial.

Ce prevede proiectul

În forma actuală a Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, acreditarea ANMCS este obligatorie pentru unitățile sanitare, cu excepția cabinetelor de medicină de familie, a cabinetelor medicale dentare, a cabinetelor din ambulatoriul de specialitate și a laboratoarelor de analize medicale și de anatomie patologică. Excepția a fost introdusă prin Legea nr. 329/2018.

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Punctul 8 al proiectului rescrie articolul 7 alineatul (5): acreditarea ar deveni „o condiție obligatorie pentru unitățile sanitare care prestează sau nu servicii de sănătate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate”. Rămân exceptate doar farmaciile și oficinele cu circuit deschis.

Ciclul de acreditare este definit, în același proiect, ca un interval de cinci ani. Pentru parcurgerea procesului, unitățile sanitare ar achita o taxă de acreditare, valabilă pentru un ciclu. Modalitatea de calcul a taxei de acreditare, de reevaluare și de reacreditare ar urma să fie aprobată de Colegiul director al ANMCS. Proiectul nu fixează sume concrete pentru cabinete.

În nota de fundamentare, eliminarea excepțiilor este motivată ca „revenire la forma inițială” a articolului 7 alineatul (5). La capitolul de impact, documentul precizează că „nu au fost identificate impacturi asupra costurilor” și că nu au fost identificate impacturi relevante sociale sau asupra mediului de afaceri.

ANMCS este instituția care evaluează și acreditează unitățile sanitare. În mai, de pildă, a suspendat acreditarea Spitalului de Pediatrie Sibiu.

Câte cabinete ar fi vizate

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică pentru 2024, citate de Asociația Medicilor de Familie București-Ilfov (AMFB) și de Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR), în România funcționau 10.299 de cabinete independente de medicină de familie, 15.199 de cabinete medicale independente de specialitate și 17.450 de cabinete stomatologice independente, în total 42.948 de unități. Dintre cabinetele stomatologice, doar 2.504 erau în mediul rural. Aceleași date, rotunjite, apar și în comunicatul INS preluat de AGERPRES.

În comunicatul și în memoriul depuse la consultarea publică, AMFB arată, pe baza raportului de activitate al ANMCS, că al doilea ciclu de acreditare a cuprins 775 de unități sanitare cu paturi și a durat aproximativ nouă ani. Chiar nota de fundamentare vorbește despre „dificultăți operaționale majore” și despre un „risc real de blocaj” în procesul de acreditare.

Măsura a fost scoasă din lege în 2018

Acreditarea obligatorie a acestor cabinete a figurat în legea din 2017, dar a fost înlăturată prin Legea nr. 329/2018. Camera Deputaților a adoptat proiectul pe 21 noiembrie 2018, cu 269 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și două abțineri, potrivit rezultatului oficial al votului. Organizațiile profesionale reamintesc că excepția a fost introdusă tocmai din cauza costurilor, a suprapunerii cu autorizările și controalele deja existente și a riscului de a bloca contractele cu casele de asigurări.

Ce spun stomatologii, medicii de familie și cei din ambulatoriu

CMSR a transmis ANMCS, pe 18 noiembrie, adresa nr. 3409, în care respinge modificarea articolului 7 alineatul (5) și cere eliminarea punctului 8 din proiect. Colegiul arată că nota de fundamentare nu estimează impactul financiar asupra cabinetelor, că nu există standarde ANMCS publicate specific pentru cabinetele de medicină dentară și că orice cost suplimentar s-ar transfera asupra pacienților, care plătesc aproape integral serviciile stomatologice. Primele afectate ar fi cabinetele mici din mediul rural.

„Avem nevoie de debirocratizare, nu de încărcarea medicilor stomatologi cu noi sarcini administrative”, a declarat președintele CMSR, dr. Florin Lăzărescu, într-un comunicat preluat de AGERPRES.

AMFB cere, de asemenea, retragerea prevederii. Asociația avertizează că, potrivit articolului 249 alineatul (3) din Legea nr. 95/2006, furnizorii obligați să se acrediteze pot încheia contracte cu casele de asigurări doar dacă sunt acreditați sau înscriși în procesul de acreditare, iar proiectul nu prevede o perioadă de tranziție. Pacienții ar fi primii afectați: la sfârșitul anului 2025, 1.055 de localități aveau deficit de medici de familie, iar în 175 de localități nu exista niciun serviciu de medicină de familie, potrivit datelor CNAS citate de AMFB. Aproximativ 41% dintre medicii de familie au peste 61 de ani.

„Medicina de familie are nevoie de mai puțină birocrație, nu de un nou set stufos și costisitor de obligații. Calitatea se construiește împreună cu medicii, nu printr-o procedură gândită pentru spitale și aplicată unui cabinet cu o echipă alcătuită dintr-un medic și o asistentă”, a declarat dr. Cosmina Berbecel, președintele AMFB.

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie consideră nerealistă revenirea la acreditarea obligatorie a cabinetelor de familie și din ambulatoriul de specialitate și cere, la rândul ei, retragerea de urgență a punctului 8 din proiect.

Pentru Libertatea, președintele Patronatului Medicilor Stomatologi din România, prof. univ. dr. Cristian-Sebastian Vlad, a spus că reprezentanții ANMCS i-ar fi comunicat un calcul de 4.017 lei pentru un cabinet cu un scaun, adică 0,33 lei pe pacient, dar că aceasta ar fi doar taxa facturată de autoritate. Costurile de implementare, a adăugat el, ar fi mult mai mari și s-ar răsfrânge asupra pacienților. „Cabinetele din mediul rural sunt sortite închiderii”, a mai spus Vlad. Aceste sume nu apar în proiectul de ordonanță.

Dr. Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator, a declarat, tot pentru Libertatea, că aplicarea unor standarde gândite pentru spitale asupra cabinetelor individuale și a policlinicilor de cartier ar bloca activitatea medicală și ar putea pune în dificultate vechile policlinici, care nu ar îndeplini cerințele de spațiu ale unei clădiri noi.

Proiectul este în consultare, nu se aplică încă

Organizațiile cer retragerea punctului 8, menținerea caracterului voluntar al acreditării pentru cabinetele din ambulatoriu și o evaluare de impact. Până la adoptarea și publicarea unui act normativ, cabinetele exceptate prin legea în vigoare nu au obligația de acreditare ANMCS. Până la acest moment, ANMCS nu a publicat un comunicat de răspuns la memoriile depuse.

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