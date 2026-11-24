Pe scurt: Negarea, furia și acceptarea nu urmează un traseu identic pentru fiecare pacient. Medicul sibian explică de ce sprijinul emoțional trebuie adaptat fiecărei persoane și când este necesară intervenția specializată.

Un diagnostic oncologic aduce, pe lângă provocările medicale, un impact emoțional puternic, iar comunicarea și sprijinul specializat au un rol important în gestionarea lui.

Dr. Cârjă Alina Mihaela, medic primar psihiatru, explică reacțiile care pot apărea și felul în care pacienții pot fi ajutați, într-o postare publicată de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Teama și anxietatea pot fi legate de viitor, de tratament și de posibilele efecte secundare. Consilierea psihologică sau psihiatrică oferă sprijin pentru gestionarea acestor emoții și strategii practice pentru a face față stresului, incertitudinii și schimbărilor din viața pacientului.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

„Căutăm împreună o cale spre redobândirea unui echilibru, atât cât este îngăduit pentru fiecare”, spune dr. Cârjă Alina Mihaela, medic primar psihiatru.

Consilierea psihologică și psihiatrică poate îmbunătăți comunicarea cu familia și cu echipa medicală. De asemenea, poate crește aderența la tratament, prin înțelegerea și acceptarea diagnosticului și prin gestionarea mai eficientă a gândurilor repetitive și a suferinței emoționale.

Reacțiile la diagnostic diferă de la un pacient la altul

În adaptarea la un diagnostic oncologic, pacienții pot trece prin mai multe etape psihologice. Acestea nu sunt liniare și pot varia considerabil, în funcție de factori individuali, sociali și culturali. Înțelegerea lor ajută la oferirea unui sprijin adaptat pacientului și familiei sale.

Negarea este o primă reacție frecvent întâlnită: persoana poate refuza să creadă diagnosticul, poate căuta opinii medicale suplimentare sau poate minimaliza simptomele. Aceasta poate funcționa inițial ca un mecanism de apărare, oferind timp pentru procesarea șocului.

Furia apare adesea ca o reacție emoțională puternică, îndreptată către sine sau către cei din jur. O altă etapă descrisă de medic este negocierea, în care pacientul poate încerca să amâne ori să schimbe rezultatul diagnosticului prin promisiuni sau schimbări de comportament, inclusiv prin căutarea unor tratamente alternative.

Hipertimia negativă se manifestă prin tristețe profundă, pierderea interesului și scăderea energiei. Această etapă poate necesita intervenție specializată, pentru a preveni izolarea și deteriorarea calității vieții.

„Este important ca pacienții să primească sprijin emoțional prompt, înlesnit de către membrii familiei, medicul de familie, medici din alte specialități cărora li se adresează”, subliniază dr. Cârjă Alina Mihaela.

Acceptarea este etapa în care pacienții ajung să perceapă realitatea diagnosticului și să se concentreze pe gestionarea bolii și pe găsirea unui sens, în pofida afecțiunii oncologice.

Comunicarea în familie poate reduce sentimentul de izolare

Sprijinul familiei include o comunicare deschisă și onestă, care să permită exprimarea emoțiilor și să reducă sentimentul de izolare al pacientului.

Consilierea psihologică sau psihiatrică familială poate îmbunătăți relațiile și îi poate ajuta pe cei apropiați să înțeleagă mai bine nevoile emoționale ale pacientului. Totodată, poate facilita adaptarea la schimbările generate de boală și poate preveni conflictele sau problemele de comunicare.

Comentarii