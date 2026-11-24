Pe scurt: Mioara Velicu, Junii Sibiului și numeroși alți artiști completează programul prezentat de Iuliana Tudor. Accesul publicului în sală se încheie cu 15 minute înainte de spectacol.

Nicolae Furdui Iancu, Mioara Velicu, frații Advahov și Zdob și Zdub se numără printre artiștii care vor urca pe scena Sălii Transilvania din Sibiu, pe 1 decembrie 2026, de la ora 14:30, în spectacolul „Noi suntem români!”. Evenimentul dedicat Zilei Naționale va fi transmis în direct la televiziune și online, a anunțat Consiliul Județean Sibiu.

Instituția a alocat fonduri atât pentru organizarea spectacolului, cât și pentru transmisiunile destinate publicului din țară și românilor din străinătate.

„Ne-am dorit ca, de Ziua Națională, din județul Sibiu să plece către toți românii un dar de suflet. Un dar care să ajungă și la cei care trăiesc departe de țară, cărora cântecele și tradițiile românești le pot aduce mai aproape sentimentul de acasă. De aceea, Consiliul Județean Sibiu a alocat fondurile necesare atât pentru organizarea acestui spectacol, cât și pentru transmiterea sa în direct, la televiziune și în mediul online. Este felul nostru de a sărbători împreună și de a ne reaminti că, oriunde ne-ar purta viața, dragostea pentru România ne unește”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

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Junii Sibiului și invitații de peste Prut urcă pe aceeași scenă

Programul reunește interpreți de muzică populară, ansambluri folclorice și invitați de peste Prut. Pe scenă vor dansa Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului” și Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor”, cu jocuri populare românești.

Nicolae Furdui Iancu va cânta alături de fiul său, Tudor Furdui Iancu, acompaniați de Formația „Crai Nou”. Din program fac parte Mariana Anghel, Adriana Anghel și Grupul vocal „Theodoros”, precum și Mioara Velicu, Robert Târnăveanu, Traian Stoiță și Ovidiu Homorodean.

Vor susține recitaluri Gabriela Tuță, Alina Bîcă, Luminița Dejan, Alina Pinca, Adina Hada, Marian Medregoniu, Izabela Tomița, Roxana Goia, Ciprian Pop, Oana Bozga, Bogdan Toma, Geanina Gavrilă, Cătălin Hașa, Anda Horoba, Daniel Pop și Alexandra Chira.

Distribuția îi mai cuprinde pe Oana Tomoiagă, Paul Ananie, Andreea Haisan, Alexandru Brădățan, Ana Duminică și Gabriel Dumitru.

Tradițiile de pe Valea Hârtibaciului vor fi reprezentate de Marcel Părău și Grupul tradițional din Retiș. Vor participa și elevii Școlii Populare de Arte și Meserii „Ilie Micu” Sibiu.

Invitații de peste Prut sunt frații Vasile și Vitalie Advahov și trupa Zdob și Zdub, care vor completa programul spectacolului de Ziua Națională.

Conducerea muzicală este asigurată de Cristian Obrejan și Radu Dinescu. Coregrafia este semnată de Silvia Macrea, iar asistent coregraf este Alesea Sas. Spectacolul va fi prezentat de Iuliana Tudor.

Accesul în Sala Transilvania se încheie la ora 14:15

Spectatorii trebuie să ajungă înainte de începerea evenimentului: accesul în Sala Transilvania este permis doar până la ora 14:15, iar spectacolul începe la ora 14:30.

Cei care nu pot fi prezenți în sală vor putea urmări spectacolul în direct la TVR 1, pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Sibiu și pe YouTube.

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