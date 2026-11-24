Pe scurt: Licitația privește operarea centrului, nu amenajarea lui. Firmele interesate au termen până la 5 ianuarie 2027 pentru a depune ofertele.

Municipiul Sibiu a lansat o licitație pentru operarea centrului integrat de colectare separată prin aport voluntar (CAV) a deșeurilor de la persoanele fizice. Valoarea estimată a contractului este de 12.903.000 de lei, fără TVA, potrivit anunțului publicat de Municipiul Sibiu în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Anunțul a fost publicat marți, iar achiziția are ca obiect un „contract de delegare a gestiunii activității de operare a centrului integrat de colectare separata prin aport voluntar a deșeurilor de la persoanele fizice”.

Ora de Sibiu a publicat, în iulie 2026, un material despre finalizarea proiectului de înființare a unui centru de colectare prin aport voluntar în municipiul Sibiu, iar în octombrie, consilierii locali aprobau finalizarea și închiderea oficială a proiectului pentru CAV-ul de pe Șoseaua Alba Iulia, gata de deschidere, unde sibienii vor putea arunca mobilier vechi, moloz și electrocasnice.

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Contractul de servicii este scos la licitație prin procedură deschisă, iar termenul pentru depunerea ofertelor este 5 ianuarie 2027.

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