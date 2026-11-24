Florian Simionescu, fondatorul companiei de software Integrisoft, a murit duminică dimineață, 22 noiembrie, după mai bine de cinci ani de luptă cu scleroza laterală amiotrofică (SLA). Vestea a fost dată chiar de pe contul lui de Facebook, într-un mesaj publicat duminică seară de familie: „Florin și-a încheiat călătoria pe acest pământ, în această dimineață, dar sufletul lui își continuă drumul printre îngeri.” Va fi condus pe ultimul drum la Săsăuș, în județul Sibiu.

În mesajul de rămas-bun, cei apropiați și-l amintesc ca pe omul care sărea mereu în ajutorul cuiva, se încăpățâna să rezolve problemele altora, dărâma obstacole și ridica ștachete. Își dorea, scriu ei, ca lumea să fie un loc mai bun, motiv pentru care aproape fiecare dintre cei care l-au cunoscut a primit măcar o dată un sfat de la el. Familia le mulțumește tuturor pentru gândurile bune, încurajările și rugăciunile care l-au susținut „să lupte până la capăt cu această boală nemiloasă”. Sub postare, sute de prieteni, foști colegi și necunoscuți au lăsat mesaje de condoleanțe.

Programatorul care a digitalizat primăriile

Absolvent al Colegiului Național de Informatică „Tudor Vianu” și al Politehnicii din București, Florian Simionescu era programator într-o firmă care făcea software pentru administrația publică. Când acea companie a ieșit de pe piață, a ales să continue munca începută acolo și, în 1999, a fondat Integrisoft. „Pur și simplu simțeam că pot să fac mai mult și am făcut”, spunea el într-un interviu acordat Ziarului Financiar în mai 2020.

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Sistemul dezvoltat de firma lui, Avansis, a ajuns să fie folosit de cinci dintre cele șase primării de sector ale Capitalei și de aproximativ o treime dintre orașele României, pentru taxe și impozite locale, registratură sau plăți online. În 2019, Integrisoft avea peste 70 de angajați și afaceri de 2,5 milioane de euro, iar peste 90% din venituri veneau din contracte cu administrația publică. Simionescu pleda pentru ca fiecare instituție să-și aleagă liber softul, dar ca schimbul de date între sisteme să fie standardizat.

În februarie 2022, la un an după confirmarea diagnosticului, s-a retras din activitatea profesională.

„Pe scurt, consider că există SPERANȚĂ”

Scleroza laterală amiotrofică, cunoscută și ca boala neuronului motor, este o afecțiune neurodegenerativă progresivă și fatală. Neuronii care transmit comenzile de mișcare de la creier și măduva spinării către mușchi se distrug treptat, iar mușchii slăbesc și se atrofiază. În timp apar dificultăți de vorbire, de înghițire și de respirație, iar bolnavul ajunge dependent de un însoțitor, deși mintea și simțurile rămân, de regulă, neatinse. Nu există un tratament care să vindece boala sau să refacă neuronii distruși. Cele mai multe cazuri apar între 40 și 60 de ani.

Boala a început discret, în august 2020, cu o slăbiciune la degetul mare de la mâna dreaptă. În octombrie, prima electromiografie a adus suspiciunea de SLA, iar în martie 2021 a doua investigație a confirmat diagnosticul. Primii doi ani au fost ani de nepuțință: „În cazul SLA nu există tratamente și la căutările pe internet nu se găsesc soluții și nici doctorii nu mi-au oferit alte informații care să-mi dea speranțe”, își amintea. Cotitura a venit în vara lui 2022, când a descoperit poveștile unor oameni care trăiseră mult mai mult decât li se prezisese.

Din această experiență s-a născut site-ul experientasla.ro, un ghid și un jurnal scris pentru ca nimeni să nu mai rămână fără speranță, așa cum rămăsese el la început. Concluzia, spusă de la prima pagină, i-a rămas deviză: „Pe scurt, consider că există SPERANȚĂ.” Nu și-a prezentat niciodată drumul ca pe o rețetă: „Tot ce am zis trebuie luat ca fiind perspectiva mea și nu ca un adevăr.”

Florian Simionescu și-a povestit boala pe experientasla.ro. Foto: experientasla.ro

A căutat neîncetat: a ajuns la o clinică din Leuven, în Belgia, a făcut un transplant de celule stem în Thailanda, despre care a scris că nu l-a ajutat, a încercat multe și a povestit deschis inclusiv ce a considerat „mare greșeală”, ca alții să nu le repete. Nu a ascuns nici momentele grele: zilele în care nu mai putea ridica brațele, căzăturile, plânsul „de neputință și oboseală”. „Am zis să menționez și aceste lucruri pentru că drumul nu a fost ușor, este cu căderi și ridicări”, scria.

Ultimii ani, la mănăstire

În octombrie 2023 a oprit toate tratamentele și s-a retras definitiv la mănăstire, unde își petrecea deja jumătate din timp și unde, cum scria, s-a tratat „cu liniște și rugăciune”. Nu credea că va mai prinde vara următoare. În decembrie 2024 nota însă: „Constat cu surprindere nu doar că mai trăiesc, dar chiar încă merg pe picioare, cu greu dar merg. Nu e cum mi se pare mie, e cum vrea Dumnezeu.”

Boala i-a luat treptat mersul, înghițitul și vocea. În iunie 2026 a fost operat și hrănit prin sondă, iar în ultimele luni comunica scriind cu privirea, cu ajutorul unui program care urmărea mișcarea ochilor. „Comunicarea cu cei de departe o fac foarte bine cu… ochii! Minunat!”, nota în august, în ultimele rânduri despre starea lui. Și încheia: „Cu mintea și sufletul stau bine. Slavă Domnului pentru toate.”

Credința a fost centrul vieții lui. Privind înapoi, nu vorbea despre pierderi, ci despre daruri: „Boala m-a ajutat să înțeleg niște lucruri foarte importante legate de viață”, scria, adăugând că progresul sufletesc făcut nu l-ar da înapoi „nici măcar pentru a îmi recăpăta sănătatea”. În capitolul cu care și-a încheiat mărturia, le-a predat cititorilor ștafeta: „Aici rolul meu se încheie. Îți predau ștafeta. De aici este rândul tău!”

Pe pagina „Experiența de tată” le-a lăsat copiilor o scrisoare. I-a numit „proiectul meu cel mai complex”, și-a cerut iertare pentru timpul în care munca l-a ținut departe de ei și a încheiat simplu: „Vă iubesc din suflet!”

Legătura cu Sibiul: mănăstirea de la Săsăuș

Ultimul popas al lui Florian Simionescu va fi Schitul „Sfântul Serafim de Sarov” de la Săsăuș, sat al comunei Chirpăr, la aproximativ 60 de kilometri de Sibiu, pe Valea Hârtibaciului. Pe site-ul său, printre predicile pe care le recomanda, apar cele de la „Schitul Chirpăr / Mănăstirea Săsăuș”.

Așezământul este unul dintre cele mai noi din Arhiepiscopia Sibiului. Obștea a pornit de la Schitul Chirpăr, al cărui prim hram a fost sărbătorit în 2010, condusă de monahia Arsenia Arionesei, împreună cu părintele duhovnic Mihail Bobîrnat. În 2021, Arhiepiscopia a început demersurile pentru construirea unui schit nou la Săsăuș, pe un platou de deal din sudul satului. Piatra de temelie a fost sfințită pe 17 iunie 2021 de Mitropolitul Laurențiu, pe locul unde, până în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, a existat un așezământ monahal, dărâmat din ordinul generalului austriac Bukow.

Cei care vor să-și ia rămas-bun de la Florian Simionescu o pot face până marți, 24 noiembrie, la prânz, la capela Bisericii „Sfântul Ilie” Titan din București, după care trupul va fi adus la Schitul „Sfântul Serafim de Sarov” din Săsăuș, unde va rămâne de marți seară până miercuri, 25 noiembrie, când, în jurul orei 12:00, va avea loc slujba de înmormântare.

Povestea lui Florian, scrisă de el însuși, poate fi citită în continuare pe experientasla.ro.

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