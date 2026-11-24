Partidul Patrioților, din partea căruia Horațiu Potra a fost la doar 200 de voturi de Primăria Mediaș în 2024, primește acum un sediu chiar de la Primărie. E o cameră de 26 de metri pătrați în Piața Regele Ferdinand I nr. 1, pentru care partidul ar plăti aproximativ 99 de lei pe lună, potrivit unui proiect de hotărâre pe care Consiliul Local Mediaș îl votează joi, 26 noiembrie, de la ora 14:00.

Între timp, fostul candidat la primărie e judecat la Curtea de Apel București, alături de Călin Georgescu, în dosarul tentativei de lovitură de stat.

La 200 de voturi de fotoliul de primar

La alegerile locale din 9 iunie 2024, Horațiu Potra a candidat la Primăria Mediaș pe listele Partidului Patrioților. A obținut aproximativ 7.500 de voturi, cu circa 200 mai puține decât primarul liberal Gheorghe Roman, care a câștigat al treilea mandat.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Potra a făcut o campanie intensă pe TikTok, aceeași platformă care a contat mult câteva luni mai târziu, la alegerile prezidențiale. Gheorghe Roman a declarat ulterior că alegerile din Mediaș au fost un teren de antrenament pentru cele prezidențiale.

Rezultatul i-a adus Partidului Patrioților șapte mandate în Consiliul Local Mediaș, iar Potra a devenit consilier local. Partidul are și astăzi șapte consilieri, printre care și viceprimarul Teodor Lucian Costea. Potra este în continuare consilier local și apare pe această listă. Mandatul i-a fost suspendat cât timp a fost arestat, cum arată procesul-verbal al unei ședințe din 2025.

De la candidatul la primărie, la banca acuzaților

În decembrie 2024, după ce Potra a ajuns în atenția procurorilor, Partidul Patrioților a anunțat că îi retrage sprijinul politic, a relatat EVZ. Retragerea l-ar fi lăsat pe Potra fără mandatul de consilier. După câteva ore, conducerea partidului și-a anulat decizia, spunând că a analizat informații noi.

Potra a plecat apoi din țară și a fost dat în urmărire. A fost extrădat din Dubai și a stat în arest preventiv din noiembrie 2025. Din iunie 2026 a trecut în arest la domiciliu, iar din septembrie este judecat sub control judiciar, potrivit Mediafax.

El este acuzat, între altele, de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, de nerespectarea regimului armelor și al materiilor explozive și de instigare publică, alături de Călin Georgescu și alți 20 de inculpați. Următorul termen la Curtea de Apel București este pe 2 decembrie. Până la o hotărâre definitivă, Potra este considerat nevinovat.

Am scris despre procesul medieșeanului Horațiu Potra și despre zborurile spre Congo legate de numele lui.

Ce primește partidul și cât plătește

Spațiul este o singură încăpere, la parterul corpului III al clădirii, cu 36,4 metri pătrați de teren aferent. Face parte din apartamentul 3 al imobilului și aparține domeniului public al orașului. Cererea a venit de la conducerea centrală a partidului, din București, pentru filiala din Mediaș.

Chiria pentru 2026 este de 3,82 lei pe metru pătrat pe lună, tariful stabilit de Consiliul Local pentru sediile de partid din zona centrală. Pentru 26 de metri pătrați, asta înseamnă aproximativ 99 de lei pe lună. Contractul ar începe pe 1 decembrie 2026 și ar dura până la 31 decembrie 2028, cu posibilitate de prelungire.

De ce fără licitație? Legea finanțării partidelor obligă primăriile să pună la dispoziția partidelor spații pentru sediile locale, prin închiriere directă. Orice partid din Mediaș poate cere un astfel de spațiu.

Congresul Partidului Patrioților de la Predeal, 23 mai 2026. Foto: Partidul Patrioților

Cine conduce partidul

Partidul Patrioților este condus de Iulian Surugiu, fost polițist și fost lider al Sindicatului Național al Agenților de Poliție. El a fost reales președinte la congresul din 23 mai 2026, de la Predeal, potrivit anunțului publicat de partid.

Comentarii