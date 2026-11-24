Pe scurt: Procurorii susțin că românii primeau până la 500 de euro pentru fiecare șa furată, iar țintele erau alese de un comerciant de articole ecvestre. Acesta neagă acuzațiile și cere achitarea.

Patru cetățeni români au ajuns în fața instanței în Belgia, alături de proprietarul unei școli de echitație și de soția acestuia, într-un dosar de furt calificat, tăinuire și spălare de bani.

Acuzațiile vizează sustragerea a 178 de șei de cal din cluburi hipice din țară, cu o valoare totală estimată la câteva sute de mii de euro, potrivit Libertatea, care citează cotidianul belgian Nieuws Blad.

Potrivit rechizitoriului prezentat de procurorul Christophe Bergez, rețeaua ar fi comis 66 de furturi, dintre care 59 prin efracție, și 12 tentative de furt. Faptele au vizat localități din Flandra de Vest și Valonia, printre care Oostduinkerke, Oostende, Snaaskerke, Koksijde, Knokke-Heist, Stekene, Diepenbeek și Destelbergen.

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Anchetatorii au stabilit că cei patru suspecți români plecau din zona Herstal și își parcau mașinile la distanță de centrele de echitație vizate. Intrau apoi în grajduri și forțau dulapurile speciale pentru echipamente. Vizau în special șeile scumpe și foloseau adesea roabe găsite în incintă pentru a le transporta până la autovehicule.

Procurorii susțin că proprietarul școlii alegea grajdurile vizate

Investigațiile declanșate în octombrie 2023 i-au condus pe polițiști la principalul suspect, P.V., un comerciant de articole ecvestre în vârstă de 59 de ani, proprietar al unei școli de echitație din Olen, respectiv Mol. Potrivit procurorilor, acesta le indica românilor grajdurile pe care urmau să le spargă și le plătea până la 500 de euro pentru fiecare șa adusă.

Soția sa, G.N., în vârstă de 35 de ani, de origine lituaniană, s-ar fi ocupat ulterior de expedierea și revânzarea echipamentelor furate în Polonia, Lituania și Rusia.

La perchezițiile făcute în toamna anului 2023 la locuința cuplului și la grajdurile administrate de acesta, polițiștii au găsit zeci de șei sustrase. Din totalul celor 178 de șei al căror furt a fost documentat, 136 au fost recuperate și restituite proprietarilor, printre care se numără numeroși tineri practicanți ai sporturilor ecvestre.

Acuzarea cere șase ani de închisoare pentru presupusul coordonator

În fața instanței, doi dintre inculpații români l-au indicat pe P.V. drept coordonator al furturilor, confirmând că acesta stabilea țintele. Procurorul a cerut pentru proprietarul școlii de echitație, care are alte 18 condamnări anterioare, șase ani de închisoare cu executare.

Pentru soția acestuia, acuzarea a solicitat doi ani de închisoare. Cei patru români riscă pedepse cuprinse între doi și cinci ani de detenție.

P.V. și-a susținut nevinovăția și a cerut achitarea. Prin avocatul său, Luc Arnou, acesta a afirmat că, în calitate de comerciant cunoscut în domeniu, cumpăra frecvent echipamente second-hand, fără să știe că proveneau din furturi și fără să fi dat ordine pentru comiterea acestora.

Soția sa a cerut, la rândul ei, achitarea, susținând că a acționat doar la solicitarea partenerului. Inculpații români au cerut pedepse cu suspendare. Instanța urmează să pronunțe sentința pe 11 ianuarie.

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