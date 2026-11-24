Peste 1.300 de candidați care au promovat concursul de Rezidențiat 2026 riscă să rămână fără loc sau post, deși au trecut pragul de promovare. Locurile la dermatologie și la radiologie s-au ocupat primele, iar absolvenții cer suplimentarea locurilor. Ministerul Sănătății spune că va analiza situația după repartiții, potrivit Știrilor ProTV.

Repartiția pentru domeniul Medicină a continuat luni, 23 noiembrie, și se reia marți, 24 noiembrie, de la ora 09:00, conform programului anunțat pe site-ul oficial rezidentiat.ms.ro. Platforma oficială a repartiției, repartitie.ms.ro, arăta luni seara, în jurul orei 21:00, că nu mai era niciun loc disponibil la dermatovenerologie și la radiologie-imagistică medicală. În acel moment, alegerea ajunsese la poziția 3.881 din clasificarea de la Medicină.

Câte locuri sunt și câți candidați au promovat

Concursul s-a desfășurat pe 15 noiembrie. Potrivit comunicatului Ministerului Sănătății, s-au înscris 9.969 de candidați, care au concurat pe 5.217 locuri și 266 de posturi, la nivel național, în cele trei domenii: Medicină, Medicină dentară și Farmacie.

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Ministerul a publicat pe 18 noiembrie, pe rezidentiat.ms.ro, clasificările finale. La Medicină au promovat 6.066 de candidați, la Medicină dentară 1.399, iar la Farmacie 737, cifre pe care Ora de Sibiu le-a relatat în articolul despre începutul repartiției. Pragul de promovare la Medicină a fost de 565,8 puncte, adică 60% din punctajul maxim național de 943 de puncte.

Lista locurilor scoase la concurs, publicată de minister pe rezidentiat.ms.ro, prevede 4.481 de locuri la Medicină. Dintre acestea, 124 sunt în centrul universitar Sibiu, iar 377 la Cluj-Napoca. La dermatovenerologie sunt 58 de locuri în toată țara, din care 3 la Sibiu și 7 la Cluj-Napoca. La radiologie-imagistică medicală sunt 115 locuri, din care 2 la Sibiu și 16 la Cluj-Napoca.

Absolvenții cer suplimentarea locurilor

Redacția a primit luni, 23 noiembrie, mai multe mesaje identice de la candidați care au promovat examenul. Aceștia scriu că, la Medicină, 6.066 de absolvenți au promovat, iar 4.747 de locuri și posturi nu îi acoperă pe toți, astfel că aproximativ 1.300 riscă să rămână fără loc. Cer suplimentarea, astfel încât să existe locuri suficiente pentru toți cei care au promovat. Își doresc să rămână și să lucreze în România și invocă precedentele din 2019 și 2021, când, spun ei, locurile au fost suplimentate. În mesaje este menționată și o petiție online pe același subiect.

Știrile ProTV au relatat încă din 19 noiembrie apelul candidaților. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a spus atunci, citat de ProTV, că rezidențiatul este un concurs, nu doar un examen, și că nu face nicio promisiune: situația va fi analizată după repartiție, în funcție de câți candidați rămân în afara locurilor. În materialul de luni, aceeași sursă scrie că, după bilanț, ministerul va analiza dacă este necesară suplimentarea locurilor.

Răzvan Hainăroșie, citat de Știrile ProTV, a spus că printre cele mai dorite specialități s-au numărat dermatologia, cardiologia, psihiatria și endocrinologia, iar dintre cele chirurgicale chirurgia plastică, oftalmologia și otorinolaringologia.

Ora de Sibiu a scris și despre prima clasată la Rezidențiat în Sibiu, Alexia Mârza.

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