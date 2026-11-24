Comunitatea academică militară din Sibiu este în doliu după moartea locotenent-colonelului Daniel-George Gabor, absolvent al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu și membru al colectivului instituției din anul 2022.

Anunțul a fost făcut de Academia Forțelor Terestre din Sibiu, care a transmis un mesaj de condoleanțe familiei și a evocat activitatea profesională a militarului.

„Comunitatea academică militară sibiană își exprimă profundul regret la trecerea la cele veșnice a colegului nostru, lt.col. Daniel-George Gabor”, a transmis Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

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Daniel-George Gabor a absolvit Academia Forțelor Terestre din Sibiu în promoția 2005. De-a lungul carierei, și-a desfășurat activitatea în cadrul Brigăzii 34 Infanterie Ușoară, Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată și Universității Naționale de Apărare „Carol I” din București.

Din 2022, s-a alăturat colectivului Academiei Forțelor Terestre din Sibiu.

„Începând cu anul 2022, s-a alăturat colectivului instituției noastre, remarcându-se prin profesionalismul, seriozitatea și devotamentul cu care și-a îndeplinit atribuțiile”, se arată în mesajul instituției.

Reprezentanții Academiei îl descriu drept un camarad apreciat, care va rămâne în memoria colegilor prin felul în care și-a desfășurat activitatea și prin relația cu cei din jur.

„Camarad de suflet, va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut prin demnitate, modestie și respectul față de semeni.”

Academia Forțelor Terestre din Sibiu a transmis condoleanțe familiei îndoliate.

„Suntem alături de familia îndoliată, căreia îi transmitem sincere condoleanțe și gânduri de alinare în aceste momente de grea încercare. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”

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