Prefectura Sibiu încearcă să găsească soluții pentru reducerea timpilor de așteptare de la Serviciul Permise și Înmatriculări, după ce patru examinatori au fost vizați de ancheta de corupție care a afectat instituția. Prefectul Florian Giubega anunță că doi polițiști din Alba au ajuns deja la Sibiu, iar sprijinul va continua timp de trei luni. În paralel, programul de lucru va fi prelungit, iar Prefectura solicită suplimentarea personalului cu cel puțin patru angajați.

Situația candidaților care vor să obțină permisul de conducere rămâne dificilă. Așa cum Ora de Sibiu a relatat zilele trecute, programările pentru proba practică au ajuns în februarie 2027, iar unii candidați sunt nevoiți să aștepte aproape trei luni după promovarea examenului teoretic.

Prefectul Florian Giubega a vorbit despre măsurile luate pentru gestionarea crizei, marți, în cadrul conferinței de presă organizate după ședința Colegiului Prefectural.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Citește și: Șapte polițiști reținuți într-un uriaș dosar de corupție la „Permise” în Sibiu: șpăgi pentru carnet, buletine și înmatriculări / video

Doi polițiști din Alba au ajuns deja la Sibiu

Una dintre măsurile concrete anunțate de prefect este suplimentarea temporară a personalului cu angajați din județul Alba. Potrivit lui Florian Giubega, doi colegi au ajuns deja la Sibiu, iar sprijinul va fi acordat pentru o perioadă de trei luni.

„Am avut ședințe multiple de identificare a soluțiilor. Am făcut o analiză a situației județelor limitrofe, pentru a nu avea niște costuri ridicate, dar a ne asigura că putem suplimenta lipsa persoanelor pe care nu le mai avem. Aș vrea să mulțumesc colegului meu, domnului prefect de Alba, care ne va suplimenta pe o perioadă de trei luni de zile cu câțiva colegi”, a declarat prefectul.

Giubega a precizat că sprijinul este necesar pentru ca activitatea serviciului să poată continua în condiții cât mai apropiate de normalitate.

Program prelungit până la ora 20:00, între 7 și 18 decembrie

O altă măsură vizează prelungirea programului de lucru cu publicul. În perioada 7–18 decembrie, ghișeele vor funcționa de luni până joi între orele 08:30 și 20:00, iar vinerea până la ora 16:00.

Trebuie precizat că programul extins vizează operațiunile administrative de la ghișee, precum înmatriculările, transcrierile și radierile, nu înseamnă automat suplimentarea numărului de examinări practice pentru obținerea permisului.

Prefectura cere cel puțin patru angajați noi

Pe termen mediu, Florian Giubega spune că a analizat întreaga structură a Serviciului Permise și Înmatriculări, inclusiv situația angajaților care urmează să iasă la pensie în următorii ani.

Prefectul intenționează să transmită analiza Ministerului Afacerilor Interne și să solicite suplimentarea schemei de personal cu cel puțin patru angajați din promoția de anul acesta. „Îmi doresc tare mult să ni se poată suplimenta din promoția de anul acesta cel puțin patru colegi”, a afirmat Giubega.

În ceea ce privește revenirea la un program normal de examinare și reducerea timpilor de așteptare, prefectul spune că nu poate avansa deocamdată un termen exact. „Mi-ar fi greu să pot face o preconizare exactă a numărului de indicatori care ne vor fi alocați, dar vă asigur că este prioritatea mea numărul zero”, a declarat acesta.

Nu știe exact cât așteaptă candidații și nici de ce Sibiul are atât de mulți respinși

Întrebat despre informațiile potrivit cărora unii candidați așteaptă aproximativ trei luni pentru proba practică, prefectul nu a putut confirma un termen mediu oficial.

Acesta a explicat că există trei activități distincte – înmatriculări, permise și examinări – și că nu are în acest moment date exacte privind timpul de așteptare pentru fiecare dintre ele.

De asemenea, întrebat de ce județul Sibiu se află de mai mulți ani printre județele cu un număr ridicat de candidați respinși la examenul auto, Giubega a spus că rezultatul poate fi influențat de mai mulți factori, dar că nu poate indica o explicație concretă. „Sunt mai mulți factori care pot concura, din păcate, la acest rezultat pe care nu ni-l dorim, evident, care de altfel duce și numărul de zile tot mai departe, pentru că acești candidați trebuie să reia examenul, reprogramare și așa mai departe”, a explicat prefectul.

Patru examinatori gestionau aproximativ 1.000 de probe lunar

Problemele de personal existau și înainte de ancheta de corupție. În octombrie, Prefectura Sibiu anunța că doar patru examinatori gestionau aproximativ 1.000 de examinări practice în fiecare lună, iar candidații ajunseseră să aștepte aproximativ două luni pentru traseu.

În acest context, candidații care promovează sala ajung acum să găsească locuri pentru traseu abia în februarie 2027, potrivit situațiilor semnalate de Ora de Sibiu. Pentru unii dintre ei, întârzierea înseamnă inclusiv amânarea angajării sau pierderea unor oportunități profesionale.

Citește și: Criză la Permise în Sibiu. Candidații așteaptă aproape 3 luni pentru traseu: „Eu ce fac până atunci? Stau fără serviciu și fără salariu?” / video foto

Comentarii