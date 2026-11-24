Locuitorii din Poplaca rămân fără apă potabilă marți, 24 noiembrie, între orele 8:00 și 15:00. Întreruperea afectează toată localitatea, anunță Apă Canal Sibiu.
Motivul sunt lucrările de la Gospodăria de Apă Poplaca, unde se finalizează montarea stației de clorinare și a debitmetrului pe conducta de distribuție din localitate. Lucrările sunt executate de AQUASERV SRL, în cadrul contractului CL 7 – aducțiunea de apă brută de la Gura Râului și aducțiunea Săliște–Tilișca, parte a proiectului regional de infrastructură de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov, etapa a II-a.
Ce recomandă operatorul
- Abonații sunt sfătuiți să-și facă din timp rezerve de apă pentru intervalul anunțat.
- La reluarea furnizării, apa poate fi tulbure pentru o perioadă.
- Informații: Call Center 0269 962, Dispecerat (non-stop) 0269 222 777.
Toate întreruperile programate de curent, apă și gaze din județ sunt pe pagina de întreruperi a Ora de Sibiu.
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