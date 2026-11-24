Prefectura Sibiu se confruntă în continuare cu un deficit de personal la nivelul conducerii și al structurilor interne. Prefectul Florian Giubega a anunțat că instituția nu are în prezent nici subprefecți, nici secretar general și nici angajat la Corpul de control. Pentru ocuparea postului rămas vacant în urma pensionării fostului angajat au fost începute demersurile necesare, însă procedura nu a fost finalizată.

Subiectul a fost abordat marți, în cadrul conferinței de presă organizate după ședința Colegiului Prefectural. Florian Giubega a explicat că postul de la Corpul de control a devenit vacant după reorganizarea instituției din luna iulie și pensionarea angajatului care ocupa această funcție.

Potrivit prefectului, au fost solicitate Ministerului Afacerilor Interne demersurile necesare pentru deblocarea postului, însă ocuparea acestuia presupune parcurgerea mai multor etape administrative.

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„Au fost făcute demersuri pe această direcție. Am cerut colegilor de la minister deblocarea postului. Evident că există o întreagă procedură ANFP. Trebuie transformat postul de la Corpul de control, din consilier superior în inspector. Au fost făcute demersuri, au primit competențele și așteptăm să ne vină un proiect de control cât mai repede cu putință”, a declarat Florian Giubega.

Prefectura nu are nici subprefecți și nici secretar general

Lipsa personalului nu se limitează însă la Corpul de control. În prezent, prefectul conduce instituția fără sprijinul subprefecților și al secretarului general, funcții pentru care numirile sunt făcute la nivel central.

Giubega a descris situația drept una dificilă, dar a spus că încearcă să mențină activitatea instituției și să respecte termenele legale. „Este o situație destul de dificilă. Este adevărat că nu am subprefecți, nu am coleg secretar, nu avem Corp de control. Încercăm să facem față pe cât posibil”, a declarat prefectul.

Întrebat dacă există informații privind numirea unor subprefecți și a unui secretar general, acesta a precizat că, deocamdată, nu a primit un răspuns de la București.

În ciuda deficitului de personal, Florian Giubega susține că încearcă să asigure funcționarea instituției și să nu fie depășite termenele legale. Acesta a amintit inclusiv de solicitările formulate în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, pentru care răspunsurile trebuie transmise în termenele prevăzute de lege.

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