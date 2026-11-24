La Sibiu, relaxarea a devenit sport de rezistență. 17 dintre cei mai experimentați terapeuți din țară s-au întâlnit pentru un maraton neobișnuit, care a durat nu mai puțin de 25 de ore. S-au masat la două, patru și chiar șase mâini, au experimentat tehnici spectaculoase, inclusiv masaje realizate cu picioarele, iar la miezul nopții au schimbat mesele de masaj cu o piscină plină cu apă și gheață. Ca să reziste până la final, au avut parte de preparate vegetariene și vegane, smoothie-uri energizante și multă voie bună. În spatele evenimentului se află sibianul Radu Gligor, terapeut medaliat cu aur la competiții internaționale de masaj.

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▶ Vezi pagina acestui video: Răsfăț extrem la Sibiu: 25 de ore de masaj și băi cu gheață la miezul nopții — VIDEO

Pentru 17 terapeuți din Sibiu, București, Brașov, Râmnicu Vâlcea și Cluj, weekendul a arătat cu totul altfel decât unul obișnuit. Au petrecut mai bine de o zi împreună, dar nu la o petrecere și nici la un concurs pentru medalii. Au venit să se maseze reciproc, să învețe tehnici noi și, mai ales, să se bucure de tratamentele pe care le oferă zilnic altor oameni.

Evenimentul, ajuns la cea de-a patra ediție, a fost botezat de organizator un adevărat „Revelion al masajului”. Și, la fel ca la o petrecere de Revelion, participanții au încercat să reziste până dimineață. Doar că, în loc de dans, au avut parte de masaje, stretching și terapii de relaxare.

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Masaj cu multe mâini. Trei terapeuți pentru o singură persoană

Mesele de masaj au devenit locul unor demonstrații spectaculoase. Participanții au trecut de la tehnicile clasice la masaje realizate simultan de doi sau chiar trei specialiști. Unii au folosit palmele și antebrațele, alții au apelat inclusiv la picioare pentru a aplica presiune asupra musculaturii.

Printre tehnicile experimentate s-au numărat masajul facial sculptural, eliberarea miofascială, presopunctura, stretchingul, masajul terapeutic și terapiile cu ventuze. Fiecare specialist a venit cu propriile metode, pe care le-a împărtășit colegilor.

Unul dintre momentele care au atras toate privirile a fost masajul la șase mâini. Trei terapeute din orașe diferite și-au coordonat mișcările pentru a relaxa musculatura unui singur participant.

„Eu sunt Mary din Brașov, colega mea din Vâlcea și colega mea din Sibiu. Împreună, toate trei facem un masaj la șase mâini, un masaj de detensionare. Noi dăruim foarte mult cu mânuțele noastre, iar această întâlnire este extraordinar de binevenită pentru noi”, a povestit una dintre participante.

Programul a fost organizat astfel încât fiecare terapeut să poată încerca mai multe tehnici. La fiecare 30 de minute, sunetul unui gong anunța schimbarea locurilor. Cei care până atunci ofereau masaj treceau pe mesele de relaxare, iar colegii lor le luau locul.

Un sibian medaliat cu aur la Atena și Paris a pus la cale maratonul

Organizatorul evenimentului este Radu Gligor, un terapeut sibian cunoscut pentru rezultatele obținute la competiții internaționale de masaj. În 2022, acesta a câștigat medalia de aur la Campionatul Intercontinental de Masaj de la Atena, la categoria Eastern Free Style Male Professional, într-o competiție cu participanți din 38 de țări.

În 2024, sibianul a obținut o nouă medalie de aur, la Paris, la categoria Freestyle Beauty Facial, în cadrul Nations Massage Tournament. Un an mai târziu, a condus echipa României către aur la aceeași competiție.

De această dată, însă, Radu Gligor nu a adunat terapeuții pentru o întrecere, ci pentru a le oferi ocazia să se bucure de propria meserie. Ideea a pornit de la o problemă pe care mulți specialiști o cunosc: își petrec zilele având grijă de alții, dar uită să se îngrijească pe ei înșiși.

„Tocmai mi-au spus colegii mei terapeuți de ce acest eveniment are loc doar o dată pe an. Și-ar dori să fie de cât mai multe ori pentru a ne răsfăța cu masaje, pentru că se știe că pantofarul rămâne cu pantofii rupți sau fără pantofi. Așa este și maseurul, care se dedică foarte mult clienților și pacienților. Câteodată uităm să ne oferim și noi starea de bine prin atingere conștientă, prin masaj, prin terapie manuală, stretching și chiar sesiuni de yoga”, a explicat Radu Gligor.

Ce au mâncat terapeuții ca să reziste 25 de ore

Un maraton atât de lung a avut nevoie și de un meniu pe măsură. Participanții au lăsat deoparte mâncărurile grele și au ales preparate vegetariene și vegane, cu ciuperci, legume, praz și orez sălbatic.

După primele cinci ore, au apărut și semnele de oboseală. Așa că terapeuții au făcut o pauză pentru smoothie-uri cu lapte de caju, afine, maca, banane, semințe de chia și scorțișoară.

„Îți dai seama că te epuizezi. Ai nevoie de un pic de energizare. Și am ales să fac un smoothie cu lapte de caju, care este bogat în grăsimi, care ne ajută mai departe pentru energie. Afine, maca, care ne dă un boost acolo de energie, într-adevăr. Scorțișoară pentru un pic de aromă, miere, banană ca să avem și fibră. Semințele de chia, care sunt bogate în calciu”, a explicat Oana Crăciun, cea care a pregătit băutura.

Iar când a fost întrebată dacă smoothie-ul mai conține vreun ingredient secret, răspunsul a venit imediat: „Am pus mult suflet în el”.

La miezul nopții, au intrat în apă cu gheață

Momentul cel mai spectaculos a venit în toiul nopții. După ore întregi de masaje, participanții au fost provocați să renunțe la confortul meselor de terapie și să intre într-o piscină plină cu apă și gheață.

Pentru unii, experiența a fost o premieră. Alții mai încercaseră expunerea la frig, dar asta nu a făcut apa mai caldă. Sub îndrumarea lui Radu Gligor, terapeuții au intrat pe rând în piscină, încercând să își controleze respirația și să reziste temperaturii scăzute.

Claudia Lăcătuș a reușit să rămână în apa înghețată două minute și jumătate, iar la final s-a declarat pregătită să continue maratonul.

„Foarte frig, dar mă bucur că am reușit să stau chiar două minute și jumătate și am primit un boost de energie și o să rămân până la 25 de ore de masaj”, a povestit aceasta.

După baia cu gheață, participanții au trecut la sauna fierbinte. Schimbarea bruscă de temperatură a făcut parte din experiența pregătită de organizatori, iar unul dintre terapeuți, care petrecuse trei minute în apa rece, a declarat că este gata să reia sesiunile de masaj.

„După cele două sesiuni de rece și cald, corpul meu este pregătit să primească masaj până mâine”, a spus acesta.

25 de ore fără medalii, dar cu o lecție pentru toți terapeuții

Dincolo de tehnicile spectaculoase, maratonul de la Sibiu a avut un scop simplu: să le amintească specialiștilor că și ei au nevoie de îngrijire, odihnă și recuperare.

Cei 17 participanți au avut ocazia să descopere metode noi, să învețe de la colegi și să experimenteze tratamente pe care, în mod obișnuit, le aplică altora.

„Mă bucur enorm să văd când terapeuți din întreaga țară ne-am adunat la acest eveniment ca să ne oferim relaxarea prin masaj și terapie manuală. Vă rog frumos să nu uitați că mâinile noastre sunt cele mai prețioase instrumente. Nu există mâini mai frumoase ca mâinile care fac bine”, a transmis Radu Gligor.

La finalul celor 25 de ore, terapeuții au plecat cu experiențe noi și cu promisiunea că vor avea mai multă grijă și de ei înșiși. Iar maratonul de la Sibiu a demonstrat că, uneori, până și cei mai buni maseuri din țară au nevoie de cineva care să le spună să se întindă pe masă și să se relaxeze.

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