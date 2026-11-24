Pe scurt: Vulturul sur are un risc scăzut de dispariție în Europa, dar a dispărut din România ca specie cuibăritoare. O nouă expoziție din Sibiu explică aceste diferențe prin exemple din lumea păsărilor, reptilelor și insectelor.

Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu găzduiește, de miercuri, 25 noiembrie 2026, până în 15 aprilie 2027, expoziția temporară „RED LIST. Timpul în care speciile dispar…”. Potrivit muzeului, expoziția urmărește diversitatea faunei, amenințările la adresa supraviețuirii speciilor și felul în care este evaluată starea lor de conservare.

Curatoriată de Maria Stănciugelu, Nicolae Trif și Silviu Țicu, expoziția abordează dispariția speciilor și evaluarea riscului de extincție pornind de la Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN).

Activitățile umane accelerează dispariția speciilor

De-a lungul istoriei, viața pe Pământ a trecut prin cinci extincții în masă, în timpul cărora cel puțin trei sferturi dintre specii au dispărut într-un interval relativ scurt la scară geologică. Cauzele au fost naturale, adesea un cumul de evenimente declanșate în lanț: erupții vulcanice, glaciațiuni sau impactul unui asteroid.

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„În prezent speciile dispar de zeci până la sute de ori mai repede decât în mod natural, iar de data aceasta responsabilă este o singură specie, omul.”, a transmis Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu.

Transformarea habitatelor naturale în terenuri agricole sau zone urbane, exploatarea excesivă a resurselor naturale, schimbările climatice și introducerea speciilor invazive sunt amenințările prezentate în expoziție. Acestea pun în pericol atât populațiile sălbatice, cât și echilibrul ecosistemelor din care fac parte.

Aceeași specie poate avea un risc diferit în România și în Europa

Lista Roșie a IUCN, înființată în 1948, încadrează fiecare specie evaluată într-o categorie de risc, de la „preocupare minimă” până la „extinct”. Evaluările sunt realizate la nivel global, european și național, astfel că riscul de extincție al aceleiași specii poate diferi în funcție de zona analizată.

Vulturul sur (Gyps fulvus) se află în categoria „preocupare minimă” în Europa, dar a dispărut din România ca specie cuibăritoare. Gaia neagră (Milvus migrans) are un risc scăzut de dispariție la nivel european, însă este critic periclitată în România. Vipera comună (Vipera berus) are, de asemenea, un risc scăzut în Europa, dar este specie periclitată în România.

Există și situații inverse. Turturica (Streptopelia turtur) este bine reprezentată în România, însă vulnerabilă la nivel european. Rădașca (Lucanus cervus) este aproape amenințată cu dispariția în Europa, în timp ce în România prezintă un risc scăzut.

Prin aceste exemple, expoziția pune în discuție fragilitatea biodiversității și responsabilitatea pentru păstrarea ei. Muzeul subliniază rolul cunoașterii amenințărilor și al înțelegerii schimbărilor din natură în protejarea patrimoniului natural.

Expoziția poate fi vizitată la Muzeul de Istorie Naturală, pe strada Cetății nr. 1, Sibiu. Programul de vizitare este de miercuri până duminică, între orele 09:00 și 17:00.

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