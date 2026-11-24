Pe scurt: Copiii au adus mai bine de jumătate din medaliile sibienilor, iar clubul a terminat pe primul loc la trei categorii de vârstă. Pentru sportivi urmează două competiții în decembrie, în România și Croația.

Puma Sibiu a câștigat clasamentul general pe cluburi al Cupei Balcanice de Taekwon-Do ITF, desfășurată la Baia Mare, potrivit datelor transmise de Puma Club Sibiu. Sportivii sibieni au obținut 42 de medalii: 20 de aur, 10 de argint și 12 de bronz.

Ediția a V-a a Open Balkan Cup a avut loc în perioada 19–22 noiembrie 2026, la Sala Sporturilor „Lascăr Pană”, și a reunit 601 sportivi de la 48 de cluburi din nouă țări. În clasamentul general, Puma Sibiu a fost urmat de Delta M.M.A. Academy Cluj-Napoca și de Știința-Dragonul Baia Mare, ambele cu câte nouă medalii de aur.

Copiii au adus peste jumătate din medaliile clubului

Puma Sibiu a ocupat primul loc la copii, prejuniori și seniori în clasamentele pe cluburi. Copiii au câștigat opt medalii de aur, șase de argint și opt de bronz. Prejuniorii au obținut 10 medalii, dintre care șase de aur, iar seniorii au încheiat cu șapte medalii, dintre care cinci de aur. Juniorii s-au clasat pe locul al 13-lea, cu câte o medalie din fiecare metal.

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Alexandru Emanuel Popovici a câștigat categoria sub 40 kg, la care au fost înscriși 17 sportivi. Ricardo Daniel Toncean a obținut aurul la categoria peste 65 kg și bronzul la tull. Tot la luptă, Paul Haralambie Todor și Cezar Mihai Orgeșan au câștigat categoriile sub 45 kg, respectiv sub 60 kg, la grupa 12–14 ani.

Carina Ștefania Partenie a urcat de trei ori pe podium: aur la tull și la luptă, respectiv bronz la tehnici speciale. Victor Andrei Linca și Oana Maria Oltean au câștigat fiecare câte două medalii de aur, la tull și la luptă. Andrei Gândilă a obținut aur la luptă și argint la tull și la lovituri de viteză.

La tehnici speciale, Ana Dușescu a câștigat medalia de aur la categoria 6–7 ani. Sportiva a obținut și argint la tull, probă în care Puma Sibiu a strâns în total opt medalii de aur.

Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, despre primul loc obținut de Puma Club Sibiu la Cupa României pentru Juniori III, tot la Baia Mare. Clubul a încheiat acea competiție cu 42 de medalii, dintre care 18 de aur.

Sportivii pregătesc două competiții pentru luna decembrie

După rezultatele de la Baia Mare, sportivii se pregătesc pentru Jaguar Open 2026 și Cupa Europeană, programate în decembrie la Târgu Mureș, respectiv Poreč, în Croația.

„Rezultatele sunt îmbucurătoare și confirmă nivelul de pregătire și de seriozitate al sportivilor noștri. Nu vom sărbători prea mult, întrucât urmează luna decembrie, în care vom avea «Jaguar Open 2026» la Târgu Mureș și Cupa Europeană din Poreč, Croația. Așadar, dăm medaliile jos de la gât și ne apucăm de treabă”, a transmis Alin Lazurca, președintele Puma Club Sibiu.

„Suntem mândri de evoluția fiecărui sportiv și de faptul că Puma Club Sibiu continuă să reprezinte cu succes orașul și județul Sibiu la competițiile internaționale. Dorim să mulțumim Primăriei Municipiului Sibiu și Consiliului Județean Sibiu pentru sprijinul și susținerea acordate sportului de performanță și activității clubului nostru”, a adăugat antrenorul Arthur Meizel.

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