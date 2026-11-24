Pe scurt: Bijuteriile din aur ar fi fost înlocuite cu imitații, pentru ca dispariția lor să nu fie observată imediat. Anchetatorii spun că fiecare membru al familiei avea un rol în furtul și valorificarea bunurilor.

O îngrijitoare din Spania este suspectată că, împreună cu partenerul român și fiul lor, ar fi furat bijuterii din aur în valoare de peste 30.000 de euro de la persoane dependente de asistență la domiciliu. Femeia lucrase în aproximativ o sută de locuințe din Mallorca, iar anchetatorii verifică dacă există și alte victime.

Partenerul femeii a fost arestat de Poliția Națională în Palma de Mallorca, în timp ce pe numele îngrijitoarei și al fiului au fost emise mandate de urmărire, potrivit Libertatea, care citează portalul spaniol Última Hora.

Ancheta polițiștilor de la Comisariatul Districtual Playa a început după ce, pe parcursul anului 2025, s-au acumulat mai multe plângeri privind dispariția unor obiecte de valoare din casele unor rezidenți ai insulei. Dosarele aveau un element comun: persoanele păgubite se aflau în situații de dependență și aveau nevoie de îngrijire și asistență la domiciliu.

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Bijuteriile din aur ar fi fost înlocuite cu imitații

Verificările au condus către o angajată a unei firme de asistență la domiciliu. Aceasta oferise servicii de îngrijire în aproximativ o sută de case din Mallorca. Potrivit datelor din anchetă, femeia ar fi profitat de încrederea persoanelor vulnerabile pentru a identifica și a sustrage bijuteriile din aur.

Pentru a întârzia momentul în care victimele sau rudele lor observau lipsa bunurilor, suspecții ar fi înlocuit, în unele cazuri, piesele originale cu imitații din gablonzuri. Astfel, dispariția bijuteriilor nu ar fi trezit imediat suspiciuni.

Partenerul și fiul ar fi preluat și valorificat bunurile furate

Potrivit Poliției Naționale, cei trei ar fi acționat ca o grupare infracțională organizată, cu sarcini împărțite. Femeia ar fi sustras obiectele din locuințele în care lucra, iar partenerul și fiul ei s-ar fi ocupat de preluarea și valorificarea acestora.

Polițiștii au audiat persoanele păgubite și au recuperat o parte dintre bunuri, între care lanțuri, inele și medalioane din aur. Partenerul îngrijitoarei este cercetat penal pentru furt și apartenență la un grup infracțional.

Femeia și fiul sunt în continuare căutați. Având în vedere numărul mare de locuințe în care suspecta a lucrat, anchetatorii nu exclud identificarea altor persoane păgubite pe măsură ce verificările avansează.

Un caz similar a fost semnalat și în Austria, unde o româncă de 48 de ani a fost acuzată că l-a jefuit și abandonat pe bătrânul pe care îl îngrijea. Pacientul avea demență și era imobilizat într-un scaun rulant.

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