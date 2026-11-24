Pe scurt: Dacă proiectul este adoptat, numărul sărbătorilor legale ar crește de la 17 la 18 pe an. Pentru angajații care nu își pot întrerupe activitatea s-ar aplica regulile privind timpul liber compensatoriu sau sporul salarial.

Ajunul Crăciunului ar putea deveni zi liberă legală, potrivit unui proiect înregistrat luni, 23 noiembrie 2026, la Senat, relatează Adevărul. Inițiativa urmărește modificarea Codului muncii, însă nu reprezintă, deocamdată, un drept în vigoare.

Propunerea completează articolul 139 alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, prin adăugarea zilei de 24 decembrie pe lista sărbătorilor legale. În prezent, de Crăciun sunt prevăzute două zile libere legale, pe 25 și 26 decembrie. Dacă măsura va fi adoptată, numărul sărbătorilor legale va crește de la 17 la 18 pe an.

Inițiatorii invocă timpul insuficient pentru călătoriile către familie

Potrivit expunerii de motive citate de Știripesurse.ro, obligația de a lucra până în seara Ajunului creează „dificultăți majore de ordin social, familial și logistic”. Inițiatorii invocă situația salariaților care muncesc departe de familie și care au prea puțin timp pentru a călători în siguranță și pentru a participa la pregătirile de Crăciun.

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Parlamentarii semnalează și diferențele dintre angajați. Unii beneficiază deja de zi liberă pe 24 decembrie, prin contracte colective de muncă sau regulamente interne, în timp ce alții lucrează după programul obișnuit.

Autorii proiectului estimează că o zi liberă suplimentară ar putea stimula consumul în comerț, HoReCa și turism, compensând parțial reducerea activității în alte domenii. Ei susțin, de asemenea, că măsura ar putea reduce epuizarea profesională și crește satisfacția salariaților. Acestea sunt argumentele inițiatorilor, nu efecte deja constatate.

Angajații care lucrează de sărbători au dreptul la compensare

Codul muncii prevede excepții pentru locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza procesului de producție sau a specificului activității. Pentru unitățile sanitare și cele de alimentație publică sunt prevăzute programe de lucru adecvate, care să asigure serviciile necesare populației.

În aceste situații, salariații care lucrează în zilele de sărbătoare legală au dreptul la timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Dacă, din motive justificate, acesta nu poate fi acordat, angajatorul trebuie să plătească un spor de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Regulile ar deveni aplicabile și zilei de 24 decembrie dacă aceasta ar fi inclusă în lista sărbătorilor legale.

Senatul este prima Cameră sesizată, iar Camera Deputaților are rol decizional. Pentru a produce efecte, proiectul trebuie adoptat de Parlament, promulgat și publicat în Monitorul Oficial.

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