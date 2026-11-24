Serviciile de informații ale statelor membre NATO ar fi concluzionat că Rusia intenționează să lanseze, până la sfârșitul acestui an, un satelit dotat cu o armă nucleară, a relatat luni presa germană, potrivit AGERPRES, care citează Reuters. Informația a fost preluată și de Știrile ProTV și de Rador. Ea provine dintr-o anchetă a posturilor germane NDR și WDR și a cotidianului Süddeutsche Zeitung, publicată pe tagesschau.de. NATO, BND și alte instituții oficiale nu au confirmat public aceste date.

Satelitul ar putea fi lansat în decembrie

Potrivit acelorași surse, serviciile de informații occidentale, între care Serviciul Federal de Informații al Germaniei (BND) și forțele armate germane, ar fi făcut schimb de informații care indică faptul că satelitul, denumit „Sputnik-S”, ar fi fost asamblat în urmă cu câțiva ani și s-ar afla în regiunea Moscovei. Ancheta germană mai scrie că, în mesajele de avertizare din prima parte a lunii noiembrie, serviciile ar fi estimat că satelitul ar putea fi lansat în următoarele 60 de zile, iar Comandamentul Spațial al armatei germane ar considera posibilă o lansare încă în decembrie. Odată ajuns pe orbită, dispozitivul ar deveni operațional într-un timp scurt, potrivit aceleiași anchete.

Rusia respinge acuzațiile

AGERPRES și Reuters precizează că ambasada Rusiei în Germania, BND și sediul NATO de la Bruxelles nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta. Jurnaliștii de la NDR, WDR și Süddeutsche Zeitung scriu, însă, că ambasada Rusiei le-a transmis că nu deține informații despre faptele descrise, că respinge „toate acuzațiile nefondate privind activitățile spațiale ale Federației Ruse” și că acestea ar face „parte dintr-o campanie de propagandă”. Potrivit aceluiași răspuns, măsurile Rusiei de explorare și utilizare a spațiului s-ar desfășura „în conformitate cu obligațiile internaționale” și ar avea „exclusiv scopuri pașnice”. Ministerul german al Apărării nu a răspuns la întrebările punctuale și a invocat caracterul confidențial al consultărilor interne, potrivit aceleiași anchete.

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Tratatul din 1967 interzice armele nucleare în spațiu

Plasarea pe orbită a unor obiecte care transportă arme nucleare sau alte arme de distrugere în masă este interzisă de Tratatul privind spațiul extraatmosferic din 1967, la care sunt parte, între altele, Rusia, Statele Unite și statele membre NATO.

Avertismente privind armele antisatelit

Avertismente pe această temă au mai existat. În 2024, Rusia a respins declarațiile unor oficiali americani potrivit cărora Moscova ar dezvolta o armă capabilă să distrugă sateliții inamici prin declanșarea unei explozii nucleare în spațiu, potrivit AGERPRES și Reuters. Oficialii americani au susținut atunci că Rusia dezvoltă de ani de zile o astfel de armă, capabilă să afecteze rețele întregi de sateliți, precum sistemul Starlink al SpaceX, folosit de trupele ucrainene. Casa Albă a confirmat public, în februarie 2024, că Rusia urmărește o capacitate antisatelit „îngrijorătoare”, precizând însă că aceasta nu era desfășurată și nu putea produce distrugeri fizice pe Pământ, potrivit AP.

În octombrie 2026, Agenția de Informații a Apărării din Statele Unite (DIA) a scris, în raportul neclasificat „Challenges to Security in Space”, că „Rusia dezvoltă un satelit destinat să transporte o armă nucleară”, în ciuda obligațiilor din Tratatul din 1967. Agenția avertizează că o astfel de capabilitate ar putea provoca „pierderea sau degradarea rapidă și bruscă a mii de sateliți” operați de țări și companii din întreaga lume, precum și a serviciilor vitale de comunicații, navigație, meteorologie, știință, comerț și securitate națională pe care aceștia le asigură. Datele din raport sunt valabile până în iulie 2026, potrivit comunicatului DIA.

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