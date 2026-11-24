O simplă cerere de informații publice, trimisă către Poliția Locală Sibiu, a declanșat un scandal instituțional cu plângeri la DNA, DIICOT și un proces împotriva Primăriei Sibiu. Un cetățean care a vrut să afle ce măsuri s-au luat în cazul unor mașini parcate pe trotuar susține că s-a trezit cu poliția la ușă și cu datele personale căutate în bazele M.A.I., după ce instituția i-a refuzat inițial răspunsul, decizie declarată ulterior ilegală de Tribunalul Sibiu.

Deși Tribunalul a decis că instituția i-a refuzat ilegal răspunsul, cetățeanul susține că a fost supus unei intimidări fără precedent, iar documentele oficiale confirmă că datele sale au fost verificate inclusiv prin telefon, fără să existe vreun dosar pe numele lui.

O simplă solicitare de informații

Totul a început în primăvara acestui an, pe 27 martie 2026. Un cetățean român cu domiciliul în străinătate (CRDS), dar cu adresă de corespondență în Șelimbăr, a vrut să afle ce a făcut Poliția Locală în urma unei sesizări făcute cu o zi înainte în aplicația Sibiu City App.

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„Ce măsuri a luat poliția locală la sesizarea prin aplicația Sibiu City App cu numărul 140639 din data de 26.03.2026 care se referă la parcare pe trotuar pe Aleea Buia”, a întrebat omul în cererea făcută în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Refuzat pe motiv de GDPR: „Nu am întrebat date personale”

Patru zile mai târziu, pe 31 martie, conducerea Poliției Locale Sibiu, prin directorul general Aldea Gheorghe Adrian, directorul adjunct Cosmin Ienciu și șefa Serviciului Juridic, Cristina Foloba, i-a respins solicitarea. Instituția a invocat protecția datelor cu caracter personal (GDPR), susținând că informațiile cerute nu sunt de interes public, „mai ales în condițiile în care se solicită informații pentru o altă persoană”.

Revoltat de răspuns, cetățeanul a depus a doua zi o reclamație administrativă, trimisă și spre știința primarului Astrid Fodor, în care a subliniat absurdul situației.

„Nu vreau date personale și nu am întrebat de date personale. Regulamentul (UE 2016/679) nu poate fi utilizat pentru a restricționa accesul la informații care, prin natura lor, aparțin domeniului public și servesc transparenței administrative”, a scris acesta în reclamație.

„Control în regim de urgență” la Șelimbăr și verificări în bazele M.A.I.

Deși Legea 544/2001 nu obligă pe nimeni să aibă domiciliul în România pentru a cere informații publice, pe 2 aprilie 2026, la doar o zi după reclamația omului, conducerea Poliției Locale Sibiu a trecut la verificări.

Printr-o adresă oficială trimisă Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, Poliția Locală a cerut verificarea cetățeanului la adresa din Șelimbăr: „Vă rugăm să efectuați un control, în regim de urgență, la adresa din Șelimbăr (…), în vederea verificării domiciliului numitului (…), cu suspiciunea declarării unui domiciliu fictiv în comunicarea cu Serviciul Public de Poliție Locală Sibiu”, se arată în adresa trimisă de Poliția Locală către IPJ Sibiu.

Cinci zile mai târziu, pe 7 aprilie, un agent de la Postul de Poliție Șelimbăr a mers la adresa respectivă și a încheiat un proces-verbal în care a notat că persoana nu a fost găsită acolo.

În paralel, Poliția Locală a cerut și Serviciului de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) Sibiu să verifice unde stă petentul. Un răspuns oficial al SPCLEP din 5 noiembrie 2026, care conține jurnalele electronice (log-urile) ale sistemului, arată că datele omului din Registrul Național de Evidență a Persoanelor (RNEP) au fost accesate în repetate rânduri, inclusiv în urma unor „solicitări telefonice și scrise”.

Cea mai lungă verificare a avut loc pe 9 aprilie 2026, când profilul cetățeanului a fost consultat neîntrerupt timp de 57 de minute (între orele 11:08 și 12:05). În aceeași zi, și un inspector al Poliției Locale a verificat baza de date a M.A.I., consemnând într-un raport intern că omul nu figurează la adresa declarată.

Sibianul susține că este „o formă directă de intimidare instituțională”

Cetățeanul, care a pus documentele oficiale la dispoziția redacției, consideră că întreaga operațiune a fost un abuz menit să îl sperie.

„Lipsită de orice temei legal și de orice legătură cu atribuțiile de serviciu, întreaga acțiune de verificare a domiciliului și interogare a bazelor de date apare ca un demers pur arbitrar și discreționar dispus la nivelul conducerii Poliției Locale Sibiu, complet străin de scopul legii. (…) Mai mult, în baza acestei verificări nejustificate de «domiciliu», a fost trimisă o patrulă a Poliției Naționale (Postul de Poliție Șelimbăr) la adresa mea de corespondență din Șelimbăr, o măsură percepută ca o formă directă de intimidare instituțională”, a transmis cetățeanul, care a dorit să rămână anonim.

Pe 23 octombrie 2026, Tribunalul Sibiu i-a dat dreptate în procesul deschis pe Legea 544/2001 și a obligat Poliția Locală să îi comunice măsurile luate în cazul mașinii parcate pe Aleea Buia.

Primăria, acuzată că trage de timp până la prescripție

Nemulțumit de cum a fost tratat, sibianul a depus plângeri penale la Parchet, DNA și DIICOT pentru abuz în serviciu, acces ilegal la un sistem informatic și fals intelectual. Totodată, pe 16 iulie 2026, a depus o sesizare disciplinară la Primăria Municipiului Sibiu, instituția în subordinea căreia se află Poliția Locală.

Omul acuză însă Primăria că a lăsat sesizarea în sertar aproape trei luni și că a convocat Comisia de Disciplină abia în octombrie, după ce a intervenit Avocatul Poporului. Într-un răspuns oficial din 14 octombrie, Primăria Sibiu a respins acuzațiile și a explicat întârzierea prin faptul că a trebuit să identifice persoana vizată și să aștepte modificarea legislației pentru a constitui o nouă comisie de disciplină, susținând că „demersurile efectuate (…) nu pot fi apreciate ca o tergiversare a cercetărilor în scopul împlinirii termenului de prescripție”.

Cum termenul legal de 6 luni în care se pot aplica sancțiuni disciplinare expiră pe 16 ianuarie 2027, iar un raport final nu a fost încă emis, cetățeanul a dat Primăria Sibiu în judecată în procedură de urgență. Tribunalul Sibiu urmează să judece cazul pe 4 decembrie 2026.

Redacția a transmis o solicitare către Primăria Municipiului Sibiu pentru a obține un punct de vedere actualizat cu privire la stadiul cercetării disciplinare și la acuzațiile aduse conducerii Poliției Locale. Vom reveni cu răspunsul atunci când va fi furnizat.

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