Fostă componentă a naționalei de volei, Roxana-Valentina Ivanof s-a mutat recent la Sibiu și a preluat grupa de fete U15 de la CSS.

CSS Sibiu și-a completat stafful antrenorilor de volei cu un nume cunoscut, Roxana Ivanof (41 de ani), fostă internațională și campioană națională cu Alba Blaj în 2015, vicecampioană și câștigătoare a Cupei României cu CSM Târgoviște în 2016. Ea a mai antrenat grupe de copii la Lumina Wolves Volleyball și Rapid București, dar, fiind îndrăgostită de Sibiu, a făcut pasul spre CSS, unde aduce un nou suflu.

Sibiul nu este deloc o noutate pentru Roxana, care a jucat deseori cu Alba Blaj în Sala Transilvania. I-a plăcut atât de mult orașul, încât a locuit aici opt luni. Când i s-a ivit șansa să se mute, nu a ezitat și a preluat echipa U15 de la CSS. „Fiind sportivă de performanță de 20 de ani, mai mereu plecată de acasă, în ultimii ani de carieră am jucat în zona Ardealului, 5 ani la Tg. Mureș și 2 ani la Alba Blaj. Atunci, la Blaj nu era sală pentru competiții internaționale, veneam deseori la Sibiu să jucăm, eram familiarizată cu orașul. Eu sunt din zona de sud, asta m-a ținut mulți ani în București, să fiu mai aproape de familie, dar nu mi s-a potrivit deloc la cum sunt eu, mai introvertită, prefer liniștea și natura. Mereu mi-a plăcut zona Ardealului, am stat 8 luni la Sibiu la o prietenă, mi-a plăcut mult orașul, dar nu am găsit un job permanent. Ulterior, am făcut toate modulele pentru antrenor și când s-au ivit posturi libere la CSS, am venit imediat”, spune fosta internațională pentru Ora de Sibiu.

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„Echipa de Speranțe: potențial mare și tehnică foarte bună”

A preluat grupa de fete U15 de la CSS, cu care își propune să facă pe viitor pasul spre performanță. Modelul de urmat este chiar la „vecinii” de la Champions. „În privința voleiului în Sibiu am descoperit două categorii, cea de înaltă performanță cum este Champions, ei fac sport la un nivel înalt, intenția mea e să avem o colaborare cu ei și cu tot ce este volei în oraș, nu să avem rivalități. Obiectivul meu la CSS este clar, să facem și noi performanță, avem o echipă de Speranțe cu mare potențial și o tehnică foarte bună. Am o pasiune mare pentru volei, îmi doresc să creștem la toate nivelurile, iar colegii mei de la CSS se bucură că au alături o energie nouă, sunt singura femeie din staff”, mai adaugă Roxana.

Antrenorul care a dus-o de la trei la zece blocaje pe meci

Ca sportivă, Roxana Ivanof și-a atins potențialul maxim la Târgoviște, sub bagheta cunoscutului antrenor sârb Zoran Terzic. Noua antrenoare de la CSS încearcă acum să le învețe și pe elevele sale tot ce a acumulat de la mentorul său, actualmente antrenorul naționalei Serbiei.

„Vin din lumea voleiului, Zoran Terzic a fost ca un zeu pentru mine, mi-a arătat realmente ce înseamnă să vezi un jucător, m-a făcut să am cele mai bune meciuri din carieră. Dacă eu, ca și centru, făceam înainte 3 blocaje pe meci, cu el aveam 10, mi-a dat încredere faptul că are capacitatea să mă vadă cum sunt ca jucătoare. Cumva, asta îmi doresc să le transmit copiilor, să le dau încrederea că pot scoate partea pozitivă din ei, asta mă motivează, pe lângă bucuria lor de nedescris. Voleiul îți dă bucuria de a juca, e nevoie de mult focus, în aceste vremuri în care copiii sunt din ce în ce mai puțin prezenți la sport și mai pasionați de tehnologie” crede Ivanof.

Patru victorii în șase meciuri. Ținta este turneul semifinal

Echipa de U15 a CSS Sibiu a disputat deja primele jocuri oficiale în prima fază a Campionatului Național, având un bilanț de 4-2. Antrenoarea este convinsă că a găsit o echipă cu mare potențial de creștere, care trebuie șlefuită în anii următori. „Scopul nostru și un obiectiv realist este să ne apropiem de Champions, care sunt peste noi, ei sunt favoriți la câștigarea titlului național la U15, au construit în ani această echipă. Ne dorim să ajungem la turneul semifinal, apoi vom vedea ce va fi, mingea este rotundă, ne dorim să câștigăm fiecare meci. Suntem deocamdată o echipă în construcție, timpul este scurt, dar obiectivul nostru este pe termen lung, trebuie să creștem de la lună la lună.”

Pasiunea pentru volei o face pe Roxana Ivanof să uite de orice în momentele în care profesează ce a iubit toată viața. Dincolo de rezultatele sportive, ea speră ca elevele sale să intre în sală cu aceeași bucurie, la fiecare antrenament. „Și ca jucătoare, dar și ca antrenoare, atunci când intru în sala de volei uit de toate gândurile pe care le aveam înainte, un câștig mai mare nici nu există. Când ies din sală, cu siguranță nu mai am aceleași gânduri ca înainte, nu rămân cu greutățile cu care intru. Asta simt eu și la fel îmi doresc să simtă și fetele acestea, voleiul îmi place așa de mult încât uit de orice”.

CV jucătoare Roxana Ivanof:

Dinamo București (2001-2005)

Penicilina Iași (2005-2007)

CSM Tg. Mureș (2007-2012)

CSM București (2012-2013)

Alba Blaj (2013-2015)

CSM Târgoviște (2015-2017)

CSO Voluntari (2018)

Echipa Națională a României: Selecționată în lotul de senioare, cu participări în preliminariile Campionatului Mondial (2014), Liga Europeană (2010) și Jocurile Europene de la Baku (2015).

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