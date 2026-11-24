Pe scurt: Primăria a propus cupru pre-patinat pentru acoperiș, dar Direcția pentru Cultură a cerut folosirea cuprului natur. Proiectul include și intervenții la ceasul din 1881, al cărui mecanism funcționează fără intervenție digitală.

Lucrările de reabilitare a Turnului Sfatului au ajuns la aproximativ 50%, iar constructorii montează noua tablă de cupru pe acoperiș, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu. Intervențiile au început în ianuarie 2026 și au termen contractual de finalizare în ianuarie 2028.

Lucrările sunt executate de Asocierea Decorint SRL & Domino Construct Expert SRL. Până la această etapă, constructorii au intervenit la zidăria interioară, la tencuiala exterioară și la placa de la nivelul 8 al turnului și au îndepărtat vechea învelitoare de cupru.

Noul acoperiș va fi realizat din cupru natur, nu pre-patinat

Municipiul Sibiu a propus ca noul acoperiș să fie realizat din tablă de cupru pre-patinată. Prin avizul emis pentru lucrare, Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu a decis însă utilizarea materialului istoric, cuprul natur.

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Aspectul învelitorii se va modifica în timp. „Acest tip de cupru își va schimba ulterior aspectul, prin procesul natural de oxidare, sub acțiunea vremii și a trecerii timpului”, a transmis Primăria Municipiului Sibiu.

La interior, echipa constructorului a curățat zidăria, inclusiv rosturile dintre cărămizi. Acestea au fost refăcute cu mortar de var, în culori care evidențiază fiecare cărămidă istorică.

La exterior, muncitorii au îndepărtat tencuiala veche, au curățat zidurile de cărămidă și au aplicat un nou strat de tencuială și un finisaj cu tinci. Potrivit municipalității, a fost folosită o tehnică tradițională pentru păstrarea autenticității. Totodată, a fost finalizată consolidarea plăcii de la nivelul 8, prin reconstruirea zidului de sprijin și montarea unor suporți metalici.

Lucrările includ și sticla ceasului care datează din 1881

În paralel cu montarea învelitorii, se lucrează la reabilitarea sticlei ceasului de pe cele patru laturi ale Turnului Sfatului. Ceasul datează din anul 1881.

Conform Arhivelor Statului, citate de municipalitate, mecanismul acestuia este ultimul din Europa de Est care încă funcționează mecanic, fără intervenție digitală.

Proiectul „Intervenții de reabilitare la Turnul Sfatului”, cu codul SMIS 335384, este finanțat din fonduri europene prin Programul Regiunea Centru 2021–2027, gestionat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.

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