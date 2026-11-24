Pe scurt: Oprit pentru control pe DJ 106B, în jurul orei 03:00, șoferul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. Polițiștii l-au reținut în ziua următoare.

Un șofer de 42 de ani din Ocna Sibiului a fost reținut pentru 24 de ore, luni, 23 noiembrie 2026, fiind cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Măsura a fost luată de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Sibiului, pe baza probelor administrate în dosar, potrivit IPJ Sibiu.

Bărbatul a fost oprit pentru control duminică, 22 noiembrie 2026, în jurul orei 03:00. Acesta conducea un autoturism pe DJ 106B, în localitatea Șura Mică, când a fost verificat de polițiștii din Ocna Sibiului.

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La testarea cu etilotestul, aparatul a indicat 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

În urma constatărilor, polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Reținerea bărbatului a fost dispusă în ziua următoare opririi în trafic.

„Cercetările sunt continuate la nivelul Poliției Orașului Ocna Sibiului, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu”, a transmis IPJ Sibiu.

Pe întreg parcursul procesului penal, bărbatul beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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