Luk Perceval montează „Frații Karamazov” la Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, iar biletele pentru reprezentațiile din noiembrie și decembrie s-au epuizat deja.

Spectacolul „Frații Karamazov”, montat de Luk Perceval la Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, are bilete epuizate pentru toate reprezentațiile din noiembrie și decembrie. Anunțul l-a făcut managerul TNRS, Constantin Chiriac, marți, 24 noiembrie, la o conferință de presă la care au participat și regizorul, scenograful Philip Bussmann și compozitorul Rainer Süßmilch. Regizorul belgian spune că spectacolul pornește de la întrebări despre natura umană, credință și disperarea societății contemporane.

Sursa: Thalia Theater Hamburg

Biletele pentru toate reprezentațiile din noiembrie și decembrie sunt epuizate. TNRS vrea să programeze spectacolul tot în weekend și în lunile următoare, ca să poată veni spectatori din toată țara. Constantin Chiriac a dat de înțeles că spectacolul va fi prezent și la următoarea ediție a FITS.

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Repetițiile au început cu exerciții de yoga și meditație

Înaintea repetițiilor, regizorul le-a propus actorilor o oră de yoga și meditație. Potrivit lui Constantin Chiriac, exercițiile au contribuit la liniștea echipei și la o mai bună înțelegere a naturii umane.

Perceval a mai montat „Frații Karamazov” la Hamburg în urmă cu 12–13 ani, însă spune că textul i-a rămas în minte. „Am obiceiul să montez de mai multe ori lucrurile care contează pentru mine”, a explicat regizorul. Montarea de la Sibiu pornește de la un concept nou.

Luk Perceval

Întrebarea centrală a spectacolului este dacă oamenii se nasc distructivi sau dacă prima lor nevoie este aceea de a-și iubi aproapele. Povestea îi are în centru pe frații Karamazov și pe două femei, unde atracția este de o natură fatală. În viziunea regizorului, romanul lui Dostoievski vorbește și despre sexualitate ca despre „o forță incontrolabilă în viață”.

Sursa: Thalia Theater Hamburg

„Simt că trăim vremuri de o disperare enormă. Disperare legată de democrație, politică, societate, economie”, a spus Luk Perceval. „Nu pot vedea teatrul doar ca pe o formă de divertisment. Există destul divertisment în lume.”

Philip Bussmann

Un decor inspirat de spațiul de sub o biserică

Scenograful Philip Bussmann, care colaborează cu Luk Perceval din 2004, a conceput decorul în timpul repetițiilor desfășurate în spațiul Habitus, aflat sub o biserică. Coloanele uriașe ale spațiului l-au făcut să vadă imediat legătura dintre decor și tema religiei din roman.

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▶ Vezi pagina acestui video: Spectacolul „Frații Karamazov” se joacă la Sibiu cu casa închisă: decor neobișnuit și actori desculți pe scenă — VIDEO

Pe scena TNRS, cu o adâncime de 70 de metri, au fost construiți pereți înalți, al căror capăt nu se vede. Lemnul a fost ars printr-o tehnică japoneză de conservare, iar actorii joacă desculți. „E un decor foarte simplu, dar deschide spațiul”, a spus scenograful.

Rainer Süssmilch

Compozitorul Rainer Süßmilch a folosit vocea umană drept instrument principal și s-a inspirat din muzica bisericească ortodoxă. În spectacol este inclusă și o compoziție a lui Pavel Cesnokov.

„Primul moment prețios este cel în care muzica începe. Și mai prețios este momentul în care se oprește”, a explicat muzicianul. El spune că liniștea de după sunet devine mai profundă tocmai datorită muzicii care a precedat-o.

Sursa: Thalia Theater Hamburg

Șase reprezentații în noiembrie și decembrie

„Frații Karamazov” se joacă la Sibiu pe 28, 29 și 30 noiembrie, precum și pe 11, 12 și 13 decembrie. Potrivit lui Constantin Chiriac, reprezentațiile din noiembrie și decembrie sunt sold out, iar programul de weekend va continua și în lunile următoare. Spectacolul va fi prezent și la ediția din 2027 a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Colaborarea dintre Luk Perceval și Sibiul teatral a început în 2011–2012, când Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu a prezentat și a coprodus o trilogie montată de regizor la Thalia Hamburg. În 2013, Perceval a primit premiul german Faust, iar de aproximativ un deceniu are o stea pe Aleea Celebrităților din Sibiu. „Vreau să-i mulțumesc în fața dumneavoastră că a ales Sibiul ca primă destinație de a monta în România”, a spus Constantin Chiriac.

În echipa de creație se mai află Annelies Vanlaere – costume, Jannes Noorman – sound design, Mariia Shulga – foto-video, Ciprian Marinescu – traducere și Ania Petrean – asistent regie.

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