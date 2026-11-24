Pe scurt: Căsuțele de Crăciun și luminițele festive revin în două zone din Cisnădie. Primăria anunță și un program artistic pentru serile de weekend.

Târgurile de Crăciun din Cisnădie se deschid pe 4 decembrie 2026 și vor putea fi vizitate până pe 3 ianuarie 2027, a anunțat Primăria Orașului Cisnădie, într-o postare pe Facebook.

Cele două locuri în care vor fi amenajate târgurile sunt Piața Revoluției și Parcul Irina Rosetti din Cartierul Arhitecților. Vizitatorii vor găsi căsuțe de Crăciun și luminițe festive.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre deschiderea sezonului târgurilor de Crăciun din România, cu evenimentele de la Sibiu și Craiova programate să înceapă pe 13 noiembrie.

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Pentru târgurile din Cisnădie, Primăria anunță și un program artistic în serile de weekend.

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