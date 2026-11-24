Pe scurt: Ignacio și Pablo Garreton au adus pe scena Gong o poveste în care coordonarea și mișcarea sunt în prim-plan, pentru spectatori mici și mari.

Compania Lamento a adus la Teatrul Gong din Sibiu spectacolul „Povestea fabuloasă a lui BasarKus”, care îmbină jongleriile cu acrobațiile. Instituția a prezentat impresii despre reprezentație într-o postare pe Facebook a Teatrului Gong Sibiu.

În centrul poveștii sunt două ființe, cândva una singură. Relația dintre ele este prezentată prin jonglerii, acrobații și coordonarea mișcărilor pe scenă.

„De data aceasta, Compania Lamento ne-a cucerit cu Povestea fabuloasă a lui BasarKus, un spectacol în care două ființe, cândva una singură, ne-au fascinat prin jonglerii, acrobații și o coordonare spectaculoasă”, a transmis Teatrul Gong.

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Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, despre cele trei reprezentații ale spectacolului programate la Gong pentru sâmbătă, 21 noiembrie 2026, și duminică, 22 noiembrie 2026. Producția aparține companiei franceze Cie Lamento.

În mesajul despre spectacol, teatrul descrie o reacție pozitivă din partea spectatorilor de vârste diferite: „Un show care a adus zâmbete și bucurie de la mic la mare!”

Teatrul Gong le-a adresat mulțumiri lui Ignacio și Pablo Garreton pentru spectacolul prezentat la Sibiu.

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